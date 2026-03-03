Menu
CUIDADO

Matrículas e compras online abrem brecha para golpes digitais; entenda

Criminosos costumam fazer vítimas através de links falsos, mensagens fraudulentas e páginas clonadas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

03/03/2026 - 10:19 h

Imagem ilustrativa da imagem Matrículas e compras online abrem brecha para golpes digitais; entenda
-

Com maior movimentação financeira, devido às matrículas escolares, aumento das compras online, pagamento de taxas e busca por promoções, o início do ano favorece o aumento de golpes digitais. Criminosos costumam fazer vítimas através de links falsos, mensagens fraudulentas e páginas clonadas.

De acordo com a especialista em Tecnologia da Informação e professora do curso de Tecnologia da Estácio, Patrícia Nogueira, os criminosos se aproveitam do volume de transações e da pressa das pessoas para aplicar fraudes.

“Golpes envolvendo promoções falsas, boletos adulterados, links de pagamento e mensagens que simulam instituições conhecidas são comuns nesse período. Muitas vezes, a vítima só percebe o problema após fornecer dados pessoais ou financeiros”, explica.

Entre os golpes mais recorrentes estão:

  • Phishing: usuário recebe e-mails, mensagens ou links que imitam empresas, bancos ou instituições de ensino;
  • Falsas promoções em redes sociais e aplicativos de mensagem;
  • Páginas clonadas usadas para capturar senhas e informações bancárias.

Como reduzir os riscos?

De acordo com a especialista, as principais recomendações para evitar cair em golpes são:

  • Desconfiar de ofertas muito vantajosas;
  • Verificar o endereço eletrônico dos sites;
  • Evitar clicar em links enviados por desconhecidos;
  • Nunca compartilhar senhas ou códigos recebidos por mensagem.

“Instituições sérias não solicitam dados sensíveis por e-mail ou aplicativos de conversa. Em caso de dúvida, o ideal é acessar o site oficial digitando o endereço diretamente no navegador”, orienta.

Segundo Patrícia Nogueira, no ambiente acadêmico, a atenção deve ser redobrada, pois estudantes e responsáveis precisam conferir informações sobre matrículas, mensalidades e inscrições diretamente nos canais oficiais.

Caí no golpe! E agora?

Caso alguém perceba que caiu em um golpe, a orientação é registrar ocorrência, entrar em contato imediato com a instituição financeira e alterar senhas comprometidas.

“Agir rapidamente pode minimizar prejuízos e evitar novos danos”, conclui a especialista.

compras online golpes golpes digitais matrículas

x