CLÃ BOLSONARO

Eduardo Bolsonaro reage a racha da direita e cobra apoio a Michelle

Ex-deputado comentou carta escrita por Jair Bolsonaro sobre ex-primeira-dama

Ane Catarine

Por Ane Catarine

03/03/2026 - 8:35 h | Atualizada em 03/03/2026 - 9:49

Familia Bolsonaro
Familia Bolsonaro -

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira, 3, que concorda com a carta divulgada pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na qual ele lamenta críticas feitas por integrantes da própria direita a aliados e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

“Acho que o ex-presidente Bolsonaro está certo. Precisamos de união em torno da candidatura do Flávio”, disse Eduardo em entrevista à coluna de Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.

A manifestação ocorre após especulações de bastidores apontarem que a carta poderia ser um recado indireto ao próprio Eduardo.

Nos últimos dias, o ex-deputado havia citado Michelle e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ao reclamar de uma suposta falta de engajamento na pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.

Em tom de distensionamento, Eduardo voltou a cobrar apoio ao projeto do irmão, mas evitou novas críticas a nomes do campo conservador.

“Se Flávio não for eleito, o regime vai se consolidar. Quem não entende isso já está servindo ao projeto de poder do Lula, mesmo sem perceber”, afirmou.

