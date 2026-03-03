Eduardo Bolsonaro reage a racha da direita e cobra apoio a Michelle

Siga o A TARDE no Google

Familia Bolsonaro - Foto: Miguel Schincariol/AFP

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira, 3, que concorda com a carta divulgada pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na qual ele lamenta críticas feitas por integrantes da própria direita a aliados e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

“Acho que o ex-presidente Bolsonaro está certo. Precisamos de união em torno da candidatura do Flávio”, disse Eduardo em entrevista à coluna de Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.

A manifestação ocorre após especulações de bastidores apontarem que a carta poderia ser um recado indireto ao próprio Eduardo.

Nos últimos dias, o ex-deputado havia citado Michelle e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ao reclamar de uma suposta falta de engajamento na pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.

Em tom de distensionamento, Eduardo voltou a cobrar apoio ao projeto do irmão, mas evitou novas críticas a nomes do campo conservador.

“Se Flávio não for eleito, o regime vai se consolidar. Quem não entende isso já está servindo ao projeto de poder do Lula, mesmo sem perceber”, afirmou.