Eduardo Bolsonaro reage a racha da direita e cobra apoio a Michelle
Ex-deputado comentou carta escrita por Jair Bolsonaro sobre ex-primeira-dama
Por Ane Catarine
O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira, 3, que concorda com a carta divulgada pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na qual ele lamenta críticas feitas por integrantes da própria direita a aliados e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).
“Acho que o ex-presidente Bolsonaro está certo. Precisamos de união em torno da candidatura do Flávio”, disse Eduardo em entrevista à coluna de Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.
A manifestação ocorre após especulações de bastidores apontarem que a carta poderia ser um recado indireto ao próprio Eduardo.
Nos últimos dias, o ex-deputado havia citado Michelle e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ao reclamar de uma suposta falta de engajamento na pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.
Em tom de distensionamento, Eduardo voltou a cobrar apoio ao projeto do irmão, mas evitou novas críticas a nomes do campo conservador.
“Se Flávio não for eleito, o regime vai se consolidar. Quem não entende isso já está servindo ao projeto de poder do Lula, mesmo sem perceber”, afirmou.
