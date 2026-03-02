PF divulga rotina de Bolsonaro na Papudinha, veja detalhes

Bolsonaro está preso na Papudinha desde janeiro - Foto: Pablo Porciuncula | AFP

Preso na Papudinha desde janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve negado mais dois pedidos de prisão domiciliar humanitária negado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No local, o político tem uma rotina que envolve leitura de livros e até uma relação de 'amizade' com o policial responsável por sua guarda.

A Polícia Federal entregou o laudo da perícia médica de Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes, apontando detalhes da rotina do ex-presidente da República. Segundo o documento, o político dorme por volta das 22h, acordando às 5h do dia seguinte.

Café da manhã e leitura de livros

Ainda de acordo com o documento, Bolsonaro começa o dia com um café da manhã. Na sequência, o ex-presidente, que cumpre 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar a trama golpista que culminou no 8 de janeiro, faz a sua higiene pessoal.

Também pela manhã, Bolsonaro tem dedicado parte do tempo para a leitura de livros. As obras, no entanto, não foram divulgadas. Após o almoço, o político faz um descanso de cerca de 20 minutos.

Televisão e conversas com policial

Bolsonaro ainda tem preferência por assistir programas esportivos em sua estadia na Papudinha. Além disso, o ex-presidente possui o costume de conversar com o policial responsável pela segurança do alojamento onde está instalado.

O ex-chefe do Planalto também tem realizado caminhadas de cerca de 1km nas instalações do batalhão, já no final do dia, com escolta. O exercício dura aproximadamente uma hora.

Cuidados médicos

Bolsonaro também tem sido acompanhado diariamente por uma equipe médica presente no local. Segundo o relatório, o ex-presidente já foi atendimento em 144 ocasiões desde janeiro, quando foi transferido para a Papudinha.

Negativas

Bolsonaro teve dois pedidos de prisão domiciliar negados pelo STF nos últimos dias. As decisões, divulgadas apenas nesta segunda-feira, 2, foram dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.