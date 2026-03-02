Trump diz que, se necessário, conflito com Irã pode durar um mês

Siga o A TARDE no Google

Presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Casa Branca/ Molly Riley

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 2, que, se necessário, o conflito com o Irã deve durar “até quatro ou cinco semanas”. Em entrevista ao The New York Times, o republicano disse que o país tem condições de estender a ofensiva.

A declaração ocorre após os Estados Unidos, em conjunto com Israel, atacarem o território iraniano no último sábado, 28.

Logo após o ataque, Trump disse que o conflito seria mantido até que “todos os objetivos fossem concluídos”, sem detalhar quais seriam as metas de Washington ou de Tel Aviv.

Número de mortos

A ação coordenada entre EUA e Israel resultou na morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, e provocou reações do Irã no Oriente Médio. Em retaliação, Teerã lançou ofensivas contra bases militares americanas instaladas na região.

Os ataques iranianos atingiram ao menos nove países: Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Iraque, Jordânia e Omã.

Os Emirados Árabes Unidos informaram três mortes decorrentes da ofensiva iraniana. No Kuwait, uma pessoa morreu. No Bahrein, destroços de um míssil causaram a morte de um trabalhador.