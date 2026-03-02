Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GUERRA

Trump diz que, se necessário, conflito com Irã pode durar um mês

Presidente dos EUA afirmou que tem objetivos para alcançar

Ane Catarine

Por Ane Catarine

02/03/2026 - 10:07 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald Trump -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 2, que, se necessário, o conflito com o Irã deve durar “até quatro ou cinco semanas”. Em entrevista ao The New York Times, o republicano disse que o país tem condições de estender a ofensiva.

A declaração ocorre após os Estados Unidos, em conjunto com Israel, atacarem o território iraniano no último sábado, 28.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Logo após o ataque, Trump disse que o conflito seria mantido até que “todos os objetivos fossem concluídos”, sem detalhar quais seriam as metas de Washington ou de Tel Aviv.

Leia Também:

Trump dá ultimato ao Irã e promete vingar militares dos EUA mortos
Trump ameaça resposta “nunca vista” e tensão com Irã atinge novo pico
EUA confirmam morte de três soldados em operação contra o Irã
Presidente do Irã declara “direito legítimo” de vingança contra EUA e Israel

Número de mortos

A ação coordenada entre EUA e Israel resultou na morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, e provocou reações do Irã no Oriente Médio. Em retaliação, Teerã lançou ofensivas contra bases militares americanas instaladas na região.

Os ataques iranianos atingiram ao menos nove países: Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Iraque, Jordânia e Omã.

Os Emirados Árabes Unidos informaram três mortes decorrentes da ofensiva iraniana. No Kuwait, uma pessoa morreu. No Bahrein, destroços de um míssil causaram a morte de um trabalhador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Donald Trump estados unidos Irã Israel

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente dos EUA, Donald Trump
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Presidente dos EUA, Donald Trump
Play

El Mencho: o sucessor de El Chapo que comandava o cartel mais violento do México

Presidente dos EUA, Donald Trump
Play

VÍDEO: Partida de futebol é interrompida a tiros após morte de narcotraficante

Presidente dos EUA, Donald Trump
Play

Casas feitas por impressora 3D podem transformar o mercado de trabalho

x