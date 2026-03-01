Presidente do Irã declara “direito legítimo” de vingança contra EUA e Israel

Conselho de transição será formado até a eleição de um novo líder supremo - Foto: Reprodução/Globo

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou neste domingo , 1º, que retaliar os ataques de Israel e dos Estados Unidos é um “direito e dever legítimo”. Os confrontos começaram no sábado, 28 e resultaram na morte do líder supremo Ali Khamenei.

Segundo Pezeshkian, Khamenei foi assassinado “pelas mãos dos vilões mais perversos do mundo” e o ataque representa “uma declaração de guerra contra os muçulmanos”. Ele destacou ainda: “O assassinato do grande comandante da comunidade islâmica é uma guerra aberta contra os muçulmanos, especialmente os xiitas em todas as partes do mundo. (…) A República Islâmica do Irã considera a vingança e a responsabilização dos autores e mandantes deste crime um dever e um direito legítimo”.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O presidente iraniano acrescentou que a República Islâmica “considera o derramamento de sangue e a vingança contra os perpetradores e comandantes deste crime histórico como seu dever e direito legítimo, e cumprirá essa grande responsabilidade e esse dever com todas as suas forças”.

Transição na liderança do Irã

De acordo com o Artigo 111 da Constituição iraniana, a morte de um líder supremo aciona a formação de um conselho de transição, que governa até que um novo líder seja escolhido. A eleição é realizada pela Assembleia de Peritos, composta por 88 membros, que definem oficialmente o sucessor.

Impacto dos ataques de EUA e Israel

Os ataques coordenados por Estados Unidos e Israel deixaram 201 mortos e 747 feridos no Irã, segundo veículos locais. As operações começaram na madrugada de sábado e, de acordo com o ministro da Defesa de Israel, tinham como objetivo “eliminar ameaças”. Israel nomeou a ação como “Operação Fúria Épica”.

Do lado americano, o presidente Donald Trump afirmou que o ataque visava neutralizar supostas armas nucleares iranianas e proteger cidadãos dos EUA. Em resposta, o Irã atacou bases americanas e posições de aliados no Oriente Médio, intensificando a tensão na região.