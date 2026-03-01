Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Presidente do Irã declara “direito legítimo” de vingança contra EUA e Israel

O Irã considera a ação “uma declaração de guerra contra os muçulmanos”

Luan Julião

Por Luan Julião

01/03/2026 - 9:01 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Conselho de transição será formado até a eleição de um novo líder supremo
Conselho de transição será formado até a eleição de um novo líder supremo -

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou neste domingo , 1º, que retaliar os ataques de Israel e dos Estados Unidos é um “direito e dever legítimo”. Os confrontos começaram no sábado, 28 e resultaram na morte do líder supremo Ali Khamenei.

Segundo Pezeshkian, Khamenei foi assassinado “pelas mãos dos vilões mais perversos do mundo” e o ataque representa “uma declaração de guerra contra os muçulmanos”. Ele destacou ainda: “O assassinato do grande comandante da comunidade islâmica é uma guerra aberta contra os muçulmanos, especialmente os xiitas em todas as partes do mundo. (…) A República Islâmica do Irã considera a vingança e a responsabilização dos autores e mandantes deste crime um dever e um direito legítimo”.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O presidente iraniano acrescentou que a República Islâmica “considera o derramamento de sangue e a vingança contra os perpetradores e comandantes deste crime histórico como seu dever e direito legítimo, e cumprirá essa grande responsabilidade e esse dever com todas as suas forças”.

Leia Também:

Mulher é baleada no braço e mantida refém durante ataque do ex-namorado
Homem é morto na Bahia e sigla de facção é escrita ao lado do corpo
Mulher é resgatada durante “tribunal do crime” no sul da Bahia

Transição na liderança do Irã

De acordo com o Artigo 111 da Constituição iraniana, a morte de um líder supremo aciona a formação de um conselho de transição, que governa até que um novo líder seja escolhido. A eleição é realizada pela Assembleia de Peritos, composta por 88 membros, que definem oficialmente o sucessor.

Impacto dos ataques de EUA e Israel

Os ataques coordenados por Estados Unidos e Israel deixaram 201 mortos e 747 feridos no Irã, segundo veículos locais. As operações começaram na madrugada de sábado e, de acordo com o ministro da Defesa de Israel, tinham como objetivo “eliminar ameaças”. Israel nomeou a ação como “Operação Fúria Épica”.

Do lado americano, o presidente Donald Trump afirmou que o ataque visava neutralizar supostas armas nucleares iranianas e proteger cidadãos dos EUA. Em resposta, o Irã atacou bases americanas e posições de aliados no Oriente Médio, intensificando a tensão na região.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

conflitos Oriente Médio Irã Israel e EUA liderança religiosa Masoud Pezeshkian retaliação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Conselho de transição será formado até a eleição de um novo líder supremo
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Conselho de transição será formado até a eleição de um novo líder supremo
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Conselho de transição será formado até a eleição de um novo líder supremo
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Conselho de transição será formado até a eleição de um novo líder supremo
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

x