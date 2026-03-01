Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GUERRA IRÃ E EUA

Ataque: imagens mostram bombardeios dos EUA contra Irã

Ação coordenada entre país americano e Israel resultou em centenas de mortos

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

01/03/2026 - 0:27 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ataques de míssel
Ataques de míssel -

O ataque coordenado dos Estados Unidos (EUA) e de Israel ao Irã iniciado neste sábado, 28, deixou ao menos 202 pessoas mortas e 747 feridas.

A informação foi divulgada pela imprensa iraniana com base nos dados da rede humanitária Crescente Vermelho.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre os mortos está o líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, de 86 anos. O óbito foi anunciado pelo chefe da Casa Branca, Donald Trump, nesta noite, por meio das suas redes sociais.

O governo do Irã confirmou a morte de Khamenei por volta das 22h12 (horário de Brasília). Familiares do líder Supremo também morreram durante explosão na sua residência oficial.

Os nomes ainda não foram divulgados, mas informações da mídia iraniana dão conta de que os mortos foram:

  • a filha de Khamenei;
  • um dos netos;
  • a nora;
  • e o genro.
  • Ataques a míssel
    Ataques a míssel |
  • Israel
    Israel |
  • A fireball lights the sky following a missile strike on Tel Aviv on February 28, 2026. The United States and Israel launched strikes against Iran on February 28, with Israel's public broadcaster reporting that the Iranian supreme leader had been targeted, as the Islamic republic retaliated with barrages of missiles at Gulf states and Israel. (Photo by JOHN WESSELS / AFP)
    A fireball lights the sky following a missile strike on Tel Aviv on February 28, 2026. The United States and Israel launched strikes against Iran on February 28, with Israel's public broadcaster reporting that the Iranian supreme leader had been targeted, as the Islamic republic retaliated with barrages of missiles at Gulf states and Israel. (Photo by JOHN WESSELS / AFP) |
  • Líder Supremo do Irã, Ali Khamenei
    Líder Supremo do Irã, Ali Khamenei |
  • In this screen grab obtained on February 28, 2026 from video released by the US Central Command on their X account @CENTCOM shows the Arleigh Burke class guided-missile-destroyer, USS Spruance (DDG 111), firing Tomahawk Land Attack Missiles in support of Operation Epic Fury, from an undisclosed location on February 28, 2026. The United States and Israel launched a wave of strikes against targets in Iran on February 28, sparking swift retaliation by the Islamic republic which responded with missile attacks across the region. (Photo by US Central Command (CENTCOM) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "U.S. CENTCOM - HAND-OUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
    In this screen grab obtained on February 28, 2026 from video released by the US Central Command on their X account @CENTCOM shows the Arleigh Burke class guided-missile-destroyer, USS Spruance (DDG 111), firing Tomahawk Land Attack Missiles in support of Operation Epic Fury, from an undisclosed location on February 28, 2026. The United States and Israel launched a wave of strikes against targets in Iran on February 28, sparking swift retaliation by the Islamic republic which responded with missile attacks across the region. (Photo by US Central Command (CENTCOM) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "U.S. CENTCOM - HAND-OUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS |
Ataques a míssel Israel A fireball lights the sky following a missile strike on Tel Aviv on February 28, 2026. The United States and Israel launched strikes against Iran on February 28, with Israel's public broadcaster reporting that the Iranian supreme leader had been targeted, as the Islamic republic retaliated with barrages of missiles at Gulf states and Israel. (Photo by JOHN WESSELS / AFP) Líder Supremo do Irã, Ali Khamenei In this screen grab obtained on February 28, 2026 from video released by the US Central Command on their X account @CENTCOM shows the Arleigh Burke class guided-missile-destroyer, USS Spruance (DDG 111), firing Tomahawk Land Attack Missiles in support of Operation Epic Fury, from an undisclosed location on February 28, 2026. The United States and Israel launched a wave of strikes against targets in Iran on February 28, sparking swift retaliation by the Islamic republic which responded with missile attacks across the region. (Photo by US Central Command (CENTCOM) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "U.S. CENTCOM - HAND-OUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Acompanhe a dimensão das explosões em Teerã e outras quatro cidades atingidas pelos bombardeios na madrugada de sábado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

EUA Irã mundo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ataques de míssel
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Ataques de míssel
Play

El Mencho: o sucessor de El Chapo que comandava o cartel mais violento do México

Ataques de míssel
Play

VÍDEO: Partida de futebol é interrompida a tiros após morte de narcotraficante

Ataques de míssel
Play

Casas feitas por impressora 3D podem transformar o mercado de trabalho

x