GUERRA IRÃ E EUA
Ataque: imagens mostram bombardeios dos EUA contra Irã
Ação coordenada entre país americano e Israel resultou em centenas de mortos
Por Gabriela Araújo
O ataque coordenado dos Estados Unidos (EUA) e de Israel ao Irã iniciado neste sábado, 28, deixou ao menos 202 pessoas mortas e 747 feridas.
A informação foi divulgada pela imprensa iraniana com base nos dados da rede humanitária Crescente Vermelho.
Entre os mortos está o líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, de 86 anos. O óbito foi anunciado pelo chefe da Casa Branca, Donald Trump, nesta noite, por meio das suas redes sociais.
O governo do Irã confirmou a morte de Khamenei por volta das 22h12 (horário de Brasília). Familiares do líder Supremo também morreram durante explosão na sua residência oficial.
Os nomes ainda não foram divulgados, mas informações da mídia iraniana dão conta de que os mortos foram:
- a filha de Khamenei;
- um dos netos;
- a nora;
- e o genro.
Ataques a míssel | Israel | Líder Supremo do Irã, Ali Khamenei
Acompanhe a dimensão das explosões em Teerã e outras quatro cidades atingidas pelos bombardeios na madrugada de sábado.
