Trump anuncia morte de Ali Khamenei, líder supremo do Irã

Ali Khamenei, Líder Supremo do Irã - Foto: Reprodução I Instagram

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou suas redes sociais para confirmar a morte do Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, de 86 anos, neste sábado, 28, durante uma operação militar de grande escala conduzida conjuntamente por forças americanas e israelenses.

Embora o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tenha corroborado a informação citando a destruição do complexo onde o líder se encontrava, o governo de Teerã ainda mantém silêncio oficial sobre o falecimento.

O que aconteceu

Neste sábado, uma série de ataques atingiu os centros de poder iranianos, com explosões na capital, Teerã, e em cidades estrategicamente importantes como Isfahan e Qom. Mísseis atingiram instalações utilizadas por Khamenei e áreas próximas ao palácio presidencial.

O balanço inicial da rede humanitária Crescente Vermelho aponta para 201 mortos e 747 feridos em solo iraniano até então, na operação que mirou diversos alvos políticos em solo iraniano.

Entre as baixas confirmadas por fontes militares estão o ministro da Defesa do Irã, Amir Nasirzadeh, e o comandante da Guarda Revolucionária, Mohammed Pakpour. Em resposta imediata, o Irã lançou drones e mísseis contra o território israelense e atacou bases americanas no Oriente Médio, gerando alertas em países vizinhos como Bahrein e Emirados Árabes Unidos.

Como consequência direta, o Estreito de Ormuz, uma das passagens de petróleo mais vitais do mundo, foi fechado por razões de segurança.

Quem foi Ali Khamenei

Nascido em 1939 na cidade sagrada de Mashhad, Khamenei teve uma trajetória que se confunde com a própria história da República Islâmica. Eleito presidente em 1981 com 95% dos votos, ele se tornou o homem de confiança do aiatolá Khomeini, o fundador do regime.

Após a morte de seu mentor em 1989, Khamenei assumiu o posto de Líder Supremo, tornando-se o chefe de Estado mais longevo do Oriente Médio.

Seu governo foi caracterizado por não admitir qualquer tipo de reforma. Internamente, reprimiu com violência movimentos dissidentes, como a Onda Verde em 2009 e os protestos de 2022 motivados pela morte de Mahsa Amini.

Externamente, Khamenei consolidou o Irã como uma potência regional hostil ao Ocidente, financiando grupos como Hezbollah e Hamas e mantendo um discurso de eliminação do Estado de Israel.

O que acontece agora?

Com a confirmação da morte de Khamenei, o Irã entra em um período de incerteza institucional. De acordo com a constituição do país, o vice-presidente Mohammad Mokhber assume imediatamente as responsabilidades administrativas.

Um conselho especial terá agora o prazo de 50 dias para organizar novas eleições e coordenar com o Conselho de Especialistas a escolha de um novo líder religioso.

Leia a nota de Donald Trump:

"Khamenei, uma das pessoas mais malignas da História, está morto. Isto não é apenas justiça para o povo do Irã, mas para todos os grandes americanos, e para aquelas pessoas de muitos países ao redor do mundo que foram mortas ou mutiladas por Khamenei e sua gangue de BANDIDOS sedentos de sangue.

Ele não conseguiu evitar nossa Inteligência e Sistemas de Rastreamento Altamente Sofisticados e, trabalhando de perto com Israel, não havia nada que ele, ou os outros líderes que foram mortos junto com ele, pudessem fazer.

Esta é a maior chance única para o povo iraniano retomar seu país. Estamos ouvindo que muitos de seus IRGC, militares e outras forças de segurança e policiais não querem mais lutar e estão buscando imunidade de nós.

Como eu disse ontem à noite, “Agora eles podem ter imunidade, depois eles só terão morte!” Esperançosamente, o IRGC e a Polícia irão se fundir pacificamente com os Patriotas Iranianos e trabalhar juntos como uma unidade para trazer o país de volta à grandeza que ele merece.

Esse processo deve começar em breve, com isso, não apenas a morte de Khamenei, mas o país tendo sido, em apenas um dia, muito destruído e até obliterado. Os bombardeios pesados e de precisão, no entanto, continuarão, ininterruptos ao longo da semana ou pelo tempo necessário para alcançar nosso objetivo de PAZ EM TODO O ORIENTE MÉDIO E, NA VERDADE, NO MUNDO!"