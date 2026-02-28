Príncipe herdeiro do Irã apoia ataque e pede queda do regime de Khamen

Para o herdeiro do trono, o povo iraniano está "muito perto da vitória final" - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O príncipe herdeiro do Irã, Reza Pahlavi, manifestou apoio oficial à ofensiva militar coordenada pelos Estados Unidos e Israel contra o território iraniano neste sábado, 28. Nas redes sociais, Pahlavi descreveu a operação como uma intervenção humanitária, argumentando que o alvo não é a nação, mas sim o aparato de repressão da República Islâmica.

Para o herdeiro do trono, o povo iraniano está "muito perto da vitória final" contra o regime atual, o qual ele acusa de manter a pátria como refém por meio de crimes e repressão sistemática.

Em uma mensagem direta aos militares e policiais do país, Pahlavi instou as forças de segurança a abandonarem o governo e se unirem à população. O príncipe herdeiro alertou sobre as consequências de manter a lealdade ao líder supremo Ali Khamenei.

"Seu dever é defender o povo, e não um regime que mantém nossa pátria como refém. Caso contrário, vocês afundarão com o navio naufragado de Khamenei", advertiu Pahlavi.

Reza Pahlavi também se dirigiu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solicitando que as forças aliadas exerçam a "máxima cautela" durante os bombardeios. O objetivo do pedido é garantir a proteção da vida de civis iranianos, a quem Pahlavi classifica como aliados estratégicos dos norte-americanos na luta contra a teocracia.