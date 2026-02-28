Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Príncipe herdeiro do Irã apoia ataque e pede queda do regime de Khamen

Reza Pahlavi classifica ação de EUA e Israel como intervenção humanitária

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

28/02/2026 - 10:49 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Para o herdeiro do trono, o povo iraniano está "muito perto da vitória final"
Para o herdeiro do trono, o povo iraniano está "muito perto da vitória final" -

O príncipe herdeiro do Irã, Reza Pahlavi, manifestou apoio oficial à ofensiva militar coordenada pelos Estados Unidos e Israel contra o território iraniano neste sábado, 28. Nas redes sociais, Pahlavi descreveu a operação como uma intervenção humanitária, argumentando que o alvo não é a nação, mas sim o aparato de repressão da República Islâmica.

Para o herdeiro do trono, o povo iraniano está "muito perto da vitória final" contra o regime atual, o qual ele acusa de manter a pátria como refém por meio de crimes e repressão sistemática.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em uma mensagem direta aos militares e policiais do país, Pahlavi instou as forças de segurança a abandonarem o governo e se unirem à população. O príncipe herdeiro alertou sobre as consequências de manter a lealdade ao líder supremo Ali Khamenei.

Leia Também:

Guerra no Oriente Médio: EUA e Israel atacam o Irã em ação coordenada
Vitória perde invencibilidade no Brasileirão Sub-20 contra o Flamengo
Irã x EUA: tensões entre países podem desencadear uma nova guerra

"Seu dever é defender o povo, e não um regime que mantém nossa pátria como refém. Caso contrário, vocês afundarão com o navio naufragado de Khamenei", advertiu Pahlavi.

Reza Pahlavi também se dirigiu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solicitando que as forças aliadas exerçam a "máxima cautela" durante os bombardeios. O objetivo do pedido é garantir a proteção da vida de civis iranianos, a quem Pahlavi classifica como aliados estratégicos dos norte-americanos na luta contra a teocracia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

EUA Geopolítica internacional Irã Israel

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Para o herdeiro do trono, o povo iraniano está "muito perto da vitória final"
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Para o herdeiro do trono, o povo iraniano está "muito perto da vitória final"
Play

El Mencho: o sucessor de El Chapo que comandava o cartel mais violento do México

Para o herdeiro do trono, o povo iraniano está "muito perto da vitória final"
Play

VÍDEO: Partida de futebol é interrompida a tiros após morte de narcotraficante

Para o herdeiro do trono, o povo iraniano está "muito perto da vitória final"
Play

Casas feitas por impressora 3D podem transformar o mercado de trabalho

x