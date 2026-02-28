Ataque de Israel e EUA mata Ministro da Defesa do Irã em Teerã

Siga o A TARDE no Google

Mísseis atingiram áreas próximas ao palácio presidencial - Foto: Atta Kenare/AFP

O ataque de Israel, realizado em coordenação com os Estados Unidos, neste sábado, 28, resultou na morte do Ministro da Defesa do Irã, Amir Nasirzadeh, e do comandante da Guarda Revolucionária, Mohammed Pakpour.

A operação foi confirmada pelo ministro da Defesa israelense, Israel Katz, e pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Segundo fontes militares consultadas pela Reuters, a ofensiva ocorreu durante a madrugada com o objetivo de "eliminar ameaças" imediatas. O bombardeio acontece poucas horas após o encerramento sem acordo das negociações sobre o programa nuclear iraniano, realizadas na sexta-feira, 27.

Trump e a "decisão difícil" sobre o Irã

Na véspera do ataque, Donald Trump já demonstrava insatisfação com o progresso diplomático. O presidente afirmou que, embora preferisse uma solução pacífica, considerava as lideranças iranianas "perigosas e difíceis".

"Temos uma grande decisão a tomar, que não é fácil", declarou Trump antes da autorização dos disparos de mísseis sobre o território iraniano.

EUA ordenam retirada de pessoal em Israel

Diante do risco iminente de uma retaliação feroz por parte de Teerã, o Departamento de Estado dos EUA autorizou a saída de funcionários não essenciais e familiares da missão diplomática em Israel. A embaixada em Jerusalém emitiu um alerta orientando que cidadãos americanos considerem deixar o país enquanto voos comerciais ainda estão disponíveis.

As restrições de segurança foram ampliadas para áreas sensíveis, como a Cidade Velha de Jerusalém e a Cisjordânia, sinalizando que Washington prevê uma deterioração rápida do cenário de segurança regional.