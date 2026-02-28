Menu
HOME > MUNDO
MUNDO

Radiohead exige que ICE remova vídeo com música usada sem autorização

Banda britânica critica uso político da canção "Let Down" em vídeo sobre imigração

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

28/02/2026 - 8:17 h

Os integrantes exigiram que o vídeo fosse retirado do ar imediatamente
A banda britânica Radiohead manifestou indignação contra o Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos (ICE). O motivo da revolta é a utilização da faixa "Let Down" como trilha sonora em um vídeo institucional postado na última semana, que apresenta uma montagem sobre supostas vítimas de violência envolvendo imigrantes.

Em comunicado oficial, os músicos foram enfáticos ao afirmar que o órgão americano não entrou em contato para solicitar permissão de uso da obra. A banda classificou a atitude como uma apropriação indevida de uma música que possui profundo significado emocional para os integrantes e para os fãs.

Os integrantes exigiram que o vídeo fosse retirado do ar imediatamente, referindo-se aos responsáveis pela publicação como "amadores".

“Exigimos que os amadores que controlam a conta do ICE nas redes sociais a retirem do ar. Não tem graça, essa música significa muito para nós e para outras pessoas, e vocês não têm o direito de se apropriar dela sem lutar”, declarou a banda britânica.

Até o momento, o ICE dos Estados Unidos não se pronunciou sobre o pedido de remoção ou se pretende contestar a reclamação da banda.

x