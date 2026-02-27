DIPLOMACIA
"Adoraria recebê-lo", diz Donald Trump sobre possível reunião com Lula
Lideranças arquitetam um novo encontro. O último aconteceu em outubro do ano passado, na Malásia
Siga o A TARDE no Google
Questionado por repórteres antes de embarcar para o Texas, nesta sexta-feira, 27, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que "adoraria" receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Casa Branca. O próximo encontro entre os líderes vem sendo discutido desde o ano passado.
“Bem, eu me dou muito bem com o presidente do Brasil. Adoraria recebê-lo”, disse o presidente dos EUA.
Em outubro, Lula e Trump chegaram a se reunir por quase uma hora na Malásia, pouco antes da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).
Leia Também:
Por sua vez, Lula afirmou no início desta semana, durante viagem à Coreia do Sul, que a próxima reunião com Trump ainda não está marcada, mas acredita que ela deva acontecer no dia 16 de março ou em uma data próxima.
“Se a gente ficar falando com muita antecedência o que vai acontecer na reunião, não precisa ter a reunião [...] Tenho uma pauta com o presidente Trump que é uma pauta de interesse do Brasil, tem uma outra que é de interesse do multilateralismo, tem uma outra que é de interesse da democracia e isso eu vou conversar com ele”, declarou o petista.
Segundo informações divulgadas pela agência Reuters no início deste mês, o governo brasileiro propôs a segunda metade de março como possível data para uma viagem de Lula a Washington para o encontro com Trump. Até aquele momento, ainda não havia uma resposta da Casa Branca sobre a proposta brasileira.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes