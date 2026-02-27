Menu
HOME > POLÍTICA
DIPLOMACIA

"Adoraria recebê-lo", diz Donald Trump sobre possível reunião com Lula

Lideranças arquitetam um novo encontro. O último aconteceu em outubro do ano passado, na Malásia

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

27/02/2026 - 21:35 h

Último encontro em Lula e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, aconteceu em outubro do ano passado, na Malásia
Questionado por repórteres antes de embarcar para o Texas, nesta sexta-feira, 27, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que "adoraria" receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Casa Branca. O próximo encontro entre os líderes vem sendo discutido desde o ano passado.

“Bem, eu me dou muito bem com o presidente do Brasil. Adoraria recebê-lo”, disse o presidente dos EUA.

Em outubro, Lula e Trump chegaram a se reunir por quase uma hora na Malásia, pouco antes da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Por sua vez, Lula afirmou no início desta semana, durante viagem à Coreia do Sul, que a próxima reunião com Trump ainda não está marcada, mas acredita que ela deva acontecer no dia 16 de março ou em uma data próxima.

“Se a gente ficar falando com muita antecedência o que vai acontecer na reunião, não precisa ter a reunião [...] Tenho uma pauta com o presidente Trump que é uma pauta de interesse do Brasil, tem uma outra que é de interesse do multilateralismo, tem uma outra que é de interesse da democracia e isso eu vou conversar com ele”, declarou o petista.

Segundo informações divulgadas pela agência Reuters no início deste mês, o governo brasileiro propôs a segunda metade de março como possível data para uma viagem de Lula a Washington para o encontro com Trump. Até aquele momento, ainda não havia uma resposta da Casa Branca sobre a proposta brasileira.

