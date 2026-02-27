Avião militar sofre acidente na Bolívia e deixa 15 mortos

Informações preliminares apontam que, pelo menos, 30 pessoas ficaram feridas - Foto: Reprodução

Um trágico acidente com um avião de transporte da Força Aérea da Bolívia, no final da tarde desta sexta-feira, 27, nas proximidades do Aeroporto Internacional de El Alto, deixou 15 pessoas mortas. Segundo a imprensa local, pelos menos, 30 pessoas ficaram feridas.

A aeronave, que transportava dinheiro e foi identificada como um Lockheed C-130 Hercules, teria decolado ou se aproximava da pista, quando sofreu o acidente, por volta das 18h - 19h de Brasília -, em El Alto, cidade vizinha à capital La Paz.

Informações preliminares apontam que não houve uma queda e que o avião teria derrapado na pista. Testemunhas relataram que o veículo aéreo atingiu áreas próximas à pista e veículos que circulavam por uma avenida nos arredores do terminal aéreo.

O Ministério da Defesa da Bolívia confirmou que a carga incluía remessas de dinheiro. O Banco Central da Bolívia informou que se pronunciará oficialmente sobre o caso ainda durante a noite.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram pessoas catando as notas espalhadas durante o impacto. A polícia reagiu a ação da população usando gás lacrimogêneo e jatos d’água. A área foi isolada e o esquema de segurança no entorno foi reforçado.

Modelo

O C-130 Hércules é um avião militar de transporte reconhecido por sua robustez e versatilidade, utilizado em operações logísticas por mais de 60 países. No Brasil, a Força Aérea Brasileira manteve aeronaves desse modelo em operação até 2024.

As razões que levaram à queda da aeronave ainda não foram esclarecidas. Até o momento, as autoridades bolivianas não divulgaram um relatório oficial sobre o número exato de vítimas, nem forneceram informações técnicas sobre o que provocou o acidente.

O Aeroporto Internacional de El Alto segue interditado para pousos e decolagens, enquanto equipes trabalham na remoção dos destroços e na investigação das causas do incidente.