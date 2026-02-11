SOMÁLIA
Imagens mostram evacuação de passageiros após queda de avião
Novos registros detalham o resgate dos 55 ocupantes de Fokker 50
Por Isabela Cardoso
Siga o A TARDE no Google
Novos registros que circulam nas redes sociais trazem detalhes dramáticos do pouso forçado ocorrido na terça-feira, 10, em Mogadíscio, na Somália. As imagens mostram a evacuação de passageiros logo após o Fokker 50 da Starky Aviation atravessar as barreiras do aeroporto e parar nas águas rasas do Oceano Índico.
A rapidez na saída dos passageiros foi crucial. Segundo relatos colhidos após o acidente, o piloto ordenou que todos deixassem o avião imediatamente devido ao risco iminente de explosão ou incêndio, já que uma das asas se soltou após atingir um morro durante a tentativa de aterrissagem.
Em um dos trechos mais impactantes, a aeronave aparece completamente vazia e estabilizada no mar, evidenciando a agilidade do resgate.
Estado das vítimas e investigação
A Autoridade de Aviação Civil da Somália (SCAA) confirmou que, apesar do susto e da destruição parcial do avião, todas as pessoas a bordo sobreviveram. Os passageiros, que seguiam para a cidade de Galkayo, foram levados a hospitais locais para tratar ferimentos leves e o estado de choque causado pelo impacto.
As investigações agora se concentram na pane técnica que obrigou o piloto a retornar ao Aeroporto Internacional Aden Adde minutos após a decolagem.
Especialistas analisam se a colisão com o terreno antes da pista foi determinante para o avião ultrapassar os limites de segurança e terminar no Oceano Índico.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes