HOME > MUNDO
SOMÁLIA

Imagens mostram evacuação de passageiros após queda de avião

Novos registros detalham o resgate dos 55 ocupantes de Fokker 50

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

11/02/2026 - 16:33 h

A rapidez na saída dos passageiros foi crucial
A rapidez na saída dos passageiros foi crucial

Novos registros que circulam nas redes sociais trazem detalhes dramáticos do pouso forçado ocorrido na terça-feira, 10, em Mogadíscio, na Somália. As imagens mostram a evacuação de passageiros logo após o Fokker 50 da Starky Aviation atravessar as barreiras do aeroporto e parar nas águas rasas do Oceano Índico.

A rapidez na saída dos passageiros foi crucial. Segundo relatos colhidos após o acidente, o piloto ordenou que todos deixassem o avião imediatamente devido ao risco iminente de explosão ou incêndio, já que uma das asas se soltou após atingir um morro durante a tentativa de aterrissagem.

Imagem ilustrativa da imagem Imagens mostram evacuação de passageiros após queda de avião
Foto: Reprodução | @aussom_/X/ND Mais

Em um dos trechos mais impactantes, a aeronave aparece completamente vazia e estabilizada no mar, evidenciando a agilidade do resgate.

Estado das vítimas e investigação

A Autoridade de Aviação Civil da Somália (SCAA) confirmou que, apesar do susto e da destruição parcial do avião, todas as pessoas a bordo sobreviveram. Os passageiros, que seguiam para a cidade de Galkayo, foram levados a hospitais locais para tratar ferimentos leves e o estado de choque causado pelo impacto.

Imagem ilustrativa da imagem Imagens mostram evacuação de passageiros após queda de avião
Foto: Reprodução | @aussom_/X/ND Mais

As investigações agora se concentram na pane técnica que obrigou o piloto a retornar ao Aeroporto Internacional Aden Adde minutos após a decolagem.

Especialistas analisam se a colisão com o terreno antes da pista foi determinante para o avião ultrapassar os limites de segurança e terminar no Oceano Índico.

Tags:

aviação incidente aéreo mundo Somália

