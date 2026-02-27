LUTO
Brasileiro morre nos Estados Unidos durante acidente
O rapaz morava no país há cerca de oito meses
Por Franciely Gomes
Um jovem de 22 anos morreu durante um acidente de trânsito no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Identificado como Lucca Sartori, o brasileiro colidiu com o carro em um caminhão trator na rodovia interestadual I-84, próximo à cidade de Manchester,na madrugada de quinta-feira, 26.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros local, o impacto da batida foi considerado severo e Lucca morreu na hora. O caminhão atingido estava parado no acostamento da rampa de acesso.
Ainda segundo familiares do rapaz, ele se mudou recentemente para o país em busca de oportunidades de emprego e morava há oito meses em Hartford, cidade localizada a cerca de 14 quilômetros do local do acidente.
A fim de trazer o corpo de Lucca para o Brasil, a família está realizando uma vakinha para arrecadar mais de US$ 20 mil, que convertido para a cotação atual chega a aproximadamente R$ 100 mil. Além do transporte internacional do corpo, o valor será usado para despesas funerárias e documentação consular.
