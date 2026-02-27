Menu
MUNDO
LUTO

Brasileiro morre nos Estados Unidos durante acidente

O rapaz morava no país há cerca de oito meses

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

27/02/2026 - 20:43 h

O jovem se mudou para buscar oportunidade melhores
O jovem se mudou para buscar oportunidade melhores

Um jovem de 22 anos morreu durante um acidente de trânsito no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Identificado como Lucca Sartori, o brasileiro colidiu com o carro em um caminhão trator na rodovia interestadual I-84, próximo à cidade de Manchester,na madrugada de quinta-feira, 26.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros local, o impacto da batida foi considerado severo e Lucca morreu na hora. O caminhão atingido estava parado no acostamento da rampa de acesso.

Ainda segundo familiares do rapaz, ele se mudou recentemente para o país em busca de oportunidades de emprego e morava há oito meses em Hartford, cidade localizada a cerca de 14 quilômetros do local do acidente.

A fim de trazer o corpo de Lucca para o Brasil, a família está realizando uma vakinha para arrecadar mais de US$ 20 mil, que convertido para a cotação atual chega a aproximadamente R$ 100 mil. Além do transporte internacional do corpo, o valor será usado para despesas funerárias e documentação consular.

Ver todas

x