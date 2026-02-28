TENSÃO INTERNACIONAL
Conflito no Oriente Médio faz voos retornarem ao Brasil após decolagem
Aeronaves da Emirates e Qatar Airways precisaram voltar por risco no espaço aéreo
Por Andrêzza Moura
A escalada militar no Oriente Médio ultrapassou fronteiras e alcançou o Brasil nas primeiras horas deste sábado, 28. Isso porque dois voos internacionais que haviam decolado do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, precisaram retornar ao terminal após o fechamento e a instabilidade do espaço aéreo na região do conflito, envolvendo o Irã, Israel e os Estados Unidos.
As aeronaves, operadas pelas companhias Emirates e Qatar Airways, tinham como destino Dubai e Doha. Ambas já estavam em rota internacional quando receberam orientação para retornar ao Brasil por razões de segurança operacional.
Segundo informações da concessionária que administra o aeroporto, a decisão foi tomada diante das restrições e riscos no espaço aéreo do Oriente Médio após ataques coordenados contra o Irã, na madrugada deste sábado.
Além dos dois voos que retornaram, outras duas operações com destino a Doha foram canceladas ainda em solo e não chegaram a decolar. Passageiros afetados foram orientados a procurar as empresas aéreas para informações sobre reacomodação, reembolso e assistência.
