Conflito no Oriente Médio faz voos retornarem ao Brasil após decolagem

A decisão foi tomada diante das restrições e riscos no espaço aéreo do Oriente Médio - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

A escalada militar no Oriente Médio ultrapassou fronteiras e alcançou o Brasil nas primeiras horas deste sábado, 28. Isso porque dois voos internacionais que haviam decolado do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, precisaram retornar ao terminal após o fechamento e a instabilidade do espaço aéreo na região do conflito, envolvendo o Irã, Israel e os Estados Unidos.

As aeronaves, operadas pelas companhias Emirates e Qatar Airways, tinham como destino Dubai e Doha. Ambas já estavam em rota internacional quando receberam orientação para retornar ao Brasil por razões de segurança operacional.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações da concessionária que administra o aeroporto, a decisão foi tomada diante das restrições e riscos no espaço aéreo do Oriente Médio após ataques coordenados contra o Irã, na madrugada deste sábado.

Além dos dois voos que retornaram, outras duas operações com destino a Doha foram canceladas ainda em solo e não chegaram a decolar. Passageiros afetados foram orientados a procurar as empresas aéreas para informações sobre reacomodação, reembolso e assistência.