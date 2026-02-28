Mudança histórica: supermercados não vão abrir mais aos domingos

Supermercados anunciaram ajustes nos horários de atendimento para compensar fechamento - Foto: Freepik

A partir deste domingo, 1, os supermercados do Espírito Santo vão deixar de funcionar aos domingos. A alteração, definida na última convenção coletiva firmada entre representantes patronais e trabalhadores do setor, inaugura uma nova fase para o comércio varejista de alimentos.

Para compensar o fechamento no primeiro dia da semana, grandes redes já anunciaram ajustes nos horários de atendimento, especialmente às sextas-feiras e aos sábados, quando tradicionalmente há maior fluxo de clientes.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Medida não é inédita

A suspensão das atividades aos domingos não é inédita: medida semelhante esteve em vigor entre 2009 e 2018. Segundo representantes do setor, a concentração da folga dos trabalhadores no domingo deve reforçar as equipes nos demais dias, ampliando o número de caixas em funcionamento e reduzindo filas — uma das principais queixas dos consumidores.

Regra vale para mais estabelecimentos

Além dos supermercados, a nova regra atinge mercearias, minimercados, atacarejos e lojas de material de construção, que também ficam impedidos de abrir aos domingos. A convenção coletiva autoriza o funcionamento em feriados, com exceção de Ano Novo, Natal e Dia do Trabalho.

Estão fora da proibição estabelecimentos administrados exclusivamente por familiares, sem empregados, já que o acordo veda o trabalho dos comerciários aos domingos. Açougues e padarias continuam autorizados a abrir normalmente nesse dia.