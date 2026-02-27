Fim da escala 6x1? Supermercado anuncia duas folgas como benefício

Empresa destacou duas folgas semanais como atrativo - Foto: Reprodução/Reddit

Um anúncio de emprego ganhou repercussão nas redes sociais após uma empresa divulgar como diferencial a oferta de duas folgas por semana. O que parecia apenas uma estratégia de recrutamento acabou provocando um debate mais amplo sobre jornada de trabalho e o que, de fato, pode ser considerado benefício.

A propaganda, exibida em um banner, convidava candidatos a “trabalhar com a gente” e enfatizava o ponto principal: “2 folgas por semana”. A mensagem, no entanto, não explicava como funcionaria a escala, o que abriu espaço para diferentes interpretações.

Escala 6x1 x modelo 5x2

No Brasil, é comum que trabalhadores do comércio e de serviços atuem no regime 6x1 — seis dias de trabalho para um de descanso. Nesse cenário, a possibilidade de duas folgas semanais pode representar, para parte do público, uma melhora significativa na rotina.

Por outro lado, muitos internautas reagiram com ironia. Para eles, duas folgas se aproximam do modelo 5x2, já adotado em diversos setores, e não deveriam ser tratadas como algo extraordinário, mas como padrão.

A discussão também envolveu o conceito de benefício. Comentários apontaram que vantagens reais deveriam incluir salário competitivo, plano de carreira estruturado, vale-alimentação mais robusto, plano de saúde ou jornadas mais equilibradas — e não apenas o descanso semanal ampliado.

Falta de detalhes alimentou questionamentos

Outro ponto levantado foi a ausência de informações sobre como seriam essas folgas: fixas ou alternadas? Dependentes de metas? Vinculadas a banco de horas? A falta de clareza ajudou a ampliar as especulações.

Pela legislação trabalhista, é garantido o descanso semanal remunerado de, no mínimo, 24 horas consecutivas. No entanto, não há regra geral que assegure dois dias de folga para todos os trabalhadores.

Na prática, algumas empresas utilizam escalas com mais dias de descanso como estratégia para atrair candidatos, principalmente em áreas marcadas por alta rotatividade.

Mudança na percepção sobre trabalho

A repercussão também revela uma transformação no olhar de parte dos trabalhadores, especialmente os mais jovens, sobre equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Para alguns, a folga extra significa avanço e cuidado com o bem-estar físico e mental. Para outros, o fato de isso ser apresentado como “benefício” evidencia como jornadas intensas ainda são tratadas como normais em determinados setores.