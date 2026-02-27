Como identificar vazamento de gás e o que fazer imediatamente

Explosão em Salvador acendeu alerta a respeito dos cuidados nessas situações - Foto: Freepik

Um vazamento de gás de cozinha resultou em uma explosão em um conjunto habitacional localizado no bairro do Stiep, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 27. Informações preliminares mostram que, pelo menos, três andares foram atingidos.

O Corpo de Bombeiros afirmou que 16 pessoas foram retiradas do prédio após a explosão. Dessas, nove precisaram de atendimento médico — incluindo bombeiros — e quatro foram encaminhadas para o hospital.

Esse caso acendeu um alerta a respeito dos cuidados com vazamento de gás de cozinha, situação que pode ser perigosa e requer conhecimento sobre como prevenir esse tipo de incidente e o que fazer em caso de emergência.

Sabendo disso, o Portal A TARDE montou, com base em informações do Corpo de Bombeiros Militar, um guia bem detalhado que pode ser seguido nessas situações de perigo.

Quais são os riscos de um vazamento de gás?

Os riscos de um vazamento de gás são diversos e podem colocar em perigo a vida e a segurança das pessoas em uma residência.

Entre os riscos, estão:

Explosões

Quando o gás se acumula em um ambiente fechado e entra em contato com uma fonte de ignição, como faíscas de aparelhos elétricos, interruptores ou até mesmo uma simples lâmpada, pode ocorrer uma explosão que causa danos severos e incêndios devastadores.

Incêndios

O gás inflamável, quando exposto a uma chama ou faísca, pode incendiar-se rapidamente, espalhando-se pelo ambiente e causando danos materiais e, potencialmente, ferimentos graves.

Asfixia

O gás, quando liberado em um espaço fechado, tem a capacidade de deslocar o oxigênio presente no ambiente. Isso pode levar à falta de ar, resultando em:

asfixia

tontura

fadiga

náuseas

dor de cabeça

perda de consciência

As pessoas podem não perceber que estão sofrendo de asfixia, tornando essa situação ainda mais perigosa.

Intoxicação

Em casos graves de vazamento de gás, a exposição prolongada pode causar intoxicação. O monóxido de carbono (CO) é um subproduto da queima de gás e, quando inalado em grandes quantidades, pode levar a sérios problemas de saúde e até mesmo à morte. O CO é incolor e inodoro, tornando difícil a detecção sem equipamentos apropriados.

Como identificar um vazamento de gás?

Olfato

Se sentir um cheiro forte e desagradável de gás, isso pode ser um sinal de vazamento. Não o ignore, mesmo que seja leve.

Verificação visual

É importante fazer verificações visuais em todos os aparelhos a gás e nas conexões de tubulação. Também se faz necessário procurar por qualquer sinal de dano, corrosão, fissuras ou deformações. Se notar algo incomum, isso pode indicar um vazamento.

Sons incomuns

Às vezes, um vazamento de gás pode produzir sons incomuns, como um assobio, especialmente próximo a uma linha de gás natural ou GLP. Importante prestar atenção a qualquer ruído fora do comum em sua área de instalação de gás.

Verificação da cor da chama

Sempre verificar a cor das chamas nos aparelhos a gás, como fogões e fornos. Uma chama azul é normal e indica uma combustão eficiente. Chamas vermelhas, verdes ou laranjas podem ser um sinal de problemas na queima do gás e requerem atenção imediata.

Cuidados com o botijão de gás

Os botijões de gás, se manuseados de maneira inadequada, podem ocasionar incêndios e acidentes graves devido ao grande potencial inflamável do produto armazenado sob pressão.

Confira os principais cuidados:

Ao comprar:

Procure sempre um revendedor autorizado que siga as normas de segurança e garanta integridade e boas condições do botijão de gás.

Verifique sempre o estado do botijão. O botijão não pode estar amassado, enferrujado ou apresentar qualquer outro tipo de avaria.

Verifique se o lacre de proteção está presente e se ele está íntegro.

Ao instalar:

Certifique-se de que a mangueira que conecta o botijão ao fogão seja aprovada pelo Inmetro e esteja dentro do prazo de validade;

Nunca deixe a mangueira ficar atrás ou muito próxima às laterais do fogão para evitar que sofra superaquecimento e venha a se romper;

Instale o botijão de gás em locais arejados para evitar o acúmulo de gás em eventuais vazamentos.

Nunca instale o botijão de gás próximo de tomadas, interruptores e instalações elétricas.

Não permita que botijões fiquem expostos ao tempo (sol e chuva).

Nunca instale os botijões em compartimentos fechados e sem ventilação como armários, porões, vãos de escadas etc. Isso favorece o acúmulo de gás em eventuais vazamentos e aumenta significativamente o risco de acidentes.

Instale o botijão longe de ralos e canaletas de escoamento de água. O Gás Liquefeito do Petróleo (GLP) é mais denso que o ar e tende a se acumular nestes locais com possibilidade de explosões.

Nunca utilize chamas para testar vazamentos. Prefira espuma de sabão: se produzir bolhas, há vazamento.

Verifique a borracha de vedação e faça a troca, se necessário.

Em casa:

Não armazene botijões

Não permita o acesso de crianças ao botijão de gás e ao fogão

Não coloque cortinas, panos de prato ou outros objetos inflamáveis próximos ao fogão ou sobre o botijão

Ao se ausentar de casa por um período prolongado, feche o registro de gás

Como testar se há um vazamento

Pegue uma esponja úmida e coloque detergente nela;

Aperte até que faça espuma;

Aplique a espuma da esponja na região em que a válvula de gás se encaixa no botijão;

Caso haja o surgimento de bolhas, há um vazamento.

Em caso de vazamento:

Não se assuste com pequenos vazamentos.

Se possível, feche imediatamente o registro de gás.

Abra todas as janelas e portas para que haja ventilação e dispersão do gás.

Retire todas as pessoas do local.

Não acione o interruptor para acender a luz.

Evite o uso de telefones celulares ou fixos dentro de casa durante um vazamento de gás. Eles também representam um risco de faíscas. Não acenda fósforo ou isqueiro.

Saia de casa e peça ajuda do lado de fora ou na casa de um vizinho.

Entre em contato com a empresa fornecedora e solicite a troca do botijão.

Em caso de vazamento com fogo:

Mantenha a calma.

Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 193.

Retire todas as pessoas do local.

Se possível, feche o registro de gás.

Em caso de princípio de incêndio, utilize o extintor tipo B (para líquidos inflamáveis)

Desligue a chave geral de energia externa.

Como evitar vazamentos de gás?

A prevenção é a chave para evitar vazamentos de gás e os riscos associados a eles.

Abaixo estão algumas medidas para reduzir as chances de ocorrência de vazamentos:

Manutenção regular

Mantenha seus aparelhos a gás, como fogões, fornos e aquecedores, em bom estado de funcionamento. Realize manutenções regulares e substitua peças desgastadas conforme necessário.

Verificação de botijões

Ao receber um novo botijão de gás, verifique imediatamente se há sinais de danos ou vazamentos. Se você notar algum defeito, entre em contato com a distribuidora e solicite a substituição.

Usar detectores de gás

Considere a instalação de detectores de gás em sua casa. Esses dispositivos podem alertá-lo sobre a presença de gás antes que ela alcance níveis perigosos.