Urgente! Explosão destrói prédio em Salvador e moradores ficam feridos

Um incêndio de grandes proporções atingiu um conjunto habitacional localizado no bairro do Stiep, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 27. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a causa do acidente decorre de um vazamento de gás de cozinha.

Informações preliminares mostram que, pelo menos, três andares foram atingidos e nove pessoas ficaram feridas. O estado de saúde das vítimas é desconhecido.

O Coronel do Corpo de Bombeiros da Bahia, Aloísio Fernandes, afirmou ao Portal A TARDE que 12 pessoas foram retiradas do prédio após a explosão. Dessas, nove precisaram de atendimento médico e quatro seguiram para atendimento médico, incluindo bombeiros.

O Portal A TARDE está presente no local do grande acidente em Salvador e conversou com moradores do conjunto habitacional. Eles relataram ter ouvido um estrondo alto por volta das 10h30 e, posteriormente, começaram a ver muita fumaça.

"Estão dizendo que um vizinho viajou e esqueceu uma lasanha dentro do forno e desde ontem que esse gás tá ligado", relatou uma moradora.

Bombeiros feridos

Equipes já estão no local para atender a ocorrência e controlar as chamas. Três bombeiros foram atingidos por destroços enquanto atendiam a ocorrência e já foram socorridos e levados para unidades de saúde", explicou.

Ainda não há informações oficiais sobre outras possíveis vítimas. "Neste momento, os militares ainda estão retirando pessoas que ficaram presas no interior da edificação, pois a estrutura foi parcialmente colapsada", disse nota.

Defesa Civil espera ação do Corpo de Bombeiros

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que "já mobilizou equipes após tomar conhecimento do incêndio ocorrido no Conjunto dos Bancários, no bairro do Stiep, nesta sexta-feira (27). O órgão municipal mantém contato permanente com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, que atua no combate às chamas."

As equipes da Codesal foram direcionadas para o local. No entanto, a vistoria técnica e a avaliação estrutural do imóvel somente poderão ser realizadas após o incêndio ser totalmente debelado e concluído o rescaldo.

Veja fotos da explosão

