Quatro bombeiros ficam feridos durante resgate após explosão

Na manhã desta sexta-feira, 28, uma ocorrência de vazamento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em um condomínio no bairro do Stiep, em Salvador, mobilizou guarnições do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA).

As informações prelimilares dão conta que o incidente resultou em uma explosão que causou o colapso parcial da estrutura da edificação, deixando moradores presos e equipes de socorro feridas.

De acordo com nota oficial da corporação, enviada no final da manhã, quando o número de bombeiros feridos eram três, o "acidente com os militares ocorreu no momento em que a equipe realizava a retirada de pessoas que estavam no interior do prédio. Três bombeiros foram atingidos por destroços da estrutura que cedeu durante a operação. Eles foram prontamente socorridos por colegas e encaminhados a unidades de saúde da capital baiana para atendimento médico".

As equipes de busca permanecem no local, uma vez que o imóvel apresenta instabilidade estrutural e risco de novos desabamentos. O isolamento da área é rigoroso devido ao odor de gás e à necessidade de livre acesso para ambulâncias e viaturas de combate a incêndio.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos moradores resgatados ou dos militares feridos. Matéria em atualização.