Explosão no Stiep: vereadores oferecem apoio a vítimas e bombeiros
Prédio ficou destruído e moradores ficaram feridos após explosão de botijão de gás em Salvador
Por Yuri Abreu
Vereadores de Salvador com atuação na região do Stiep se manifestaram, na manhã desta sexta-feira, 27, após a explosão de um botijão de gás em um prédio no Conjunto dos Bancários, na capital baiana, deixar pelo menos 12 pessoas feridas — três delas agentes do Corpo de Bombeiros.
De acordo com a corporação, a causa do acidente decorreu após o vazamento de gás do botijão na cozinha. Informações preliminares mostram que, pelo menos, três andares foram atingidos.
"Equipes já estão no local para atender à ocorrência e controlar as chamas. Três bombeiros foram atingidos por destroços enquanto atendiam a ocorrência e já foram socorridos e levados para unidades de saúde", explicou o Corpo de Bombeiros.
Solidariedade
O vereador de Salvador, Claudio Tinoco (União), prestou solidariedade às famílias atingidas e colocou não apenas o mandato à disposição, como também a própria Câmara de Vereadores no sentido de ajudar as famílias no que for possível.
"Acompanhamos a mobilização do Corpo de Bombeiros, prestamos solidariedade inclusive aos profissionais dos bombeiros que foram também atingidos já no momento do socorro. Essa é a maior apreensão nesse instante, de prestar socorro às pessoas, garantir que nenhuma vida seja colocada em risco", afirmou.
"Colocamos o nosso mandato à disposição, a Câmara Municipal, as instituições públicas como a Defesa Civil do município, para dar todo o suporte aos moradores. Já acionamos os presidentes das associações de moradores de toda a região, visando prestar não só nesse momento a solidariedade, mas também todo o apoio que for necessário na recuperação e do suporte às pessoas que vivem esse trauma de um incêndio de grandes proporções", completou.
Compromisso
O também vereador Téo Senna (PSDB) seguiu a mesma linha do colega de Câmara Municipal e acrescentou estar em contato com a liderança dele no local. O tucano reafirmou, através de nota, o compromisso de acompanhar de perto os desdobramentos desse episódio.
“Tomei ciência do ocorrido e mantive contato com minha liderança de lá, me colocando à disposição no que for necessário para trabalhar em conjunto com a prefeitura e garantir apoio às famílias atingidas. No início da tarde, irei ao local para levantar as demandas e encaminhar às secretarias e serviços públicos municipais competentes”, disse Téo Senna.
Reconhecimento
A vereadora Isabela Sousa (Cidadania), também através de nota, manifestou "profundo pesar" pela explosão que resultou no desabamento parcial de um apartamento e mobilizou equipes de resgate.
"Neste momento de apreensão para moradores e familiares, a vereadora se solidariza com todas as pessoas afetadas pelo ocorrido e reforça sua esperança de que todos os envolvidos estejam em segurança após a rápida atuação das equipes de socorro. Isabela também expressa reconhecimento ao trabalho das equipes de emergência que atuaram no resgate das vítimas e no controle da situação", diz um trecho da nota.
