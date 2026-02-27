Menu
SALVADOR

Explosão no Stiep: vereadores oferecem apoio a vítimas e bombeiros

Prédio ficou destruído e moradores ficaram feridos após explosão de botijão de gás em Salvador

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

27/02/2026 - 12:23 h | Atualizada em 27/02/2026 - 13:13

Explosão em prédio no Stiep deixou pelo menos 12 pessoas feridas
Explosão em prédio no Stiep deixou pelo menos 12 pessoas feridas

Vereadores de Salvador com atuação na região do Stiep se manifestaram, na manhã desta sexta-feira, 27, após a explosão de um botijão de gás em um prédio no Conjunto dos Bancários, na capital baiana, deixar pelo menos 12 pessoas feridas — três delas agentes do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, a causa do acidente decorreu após o vazamento de gás do botijão na cozinha. Informações preliminares mostram que, pelo menos, três andares foram atingidos.

"Equipes já estão no local para atender à ocorrência e controlar as chamas. Três bombeiros foram atingidos por destroços enquanto atendiam a ocorrência e já foram socorridos e levados para unidades de saúde", explicou o Corpo de Bombeiros.

Leia Também:

Quatro bombeiros ficam feridos durante resgate após explosão
Urgente! Explosão destrói prédio em Salvador e moradores ficam feridos

Solidariedade

O vereador de Salvador, Claudio Tinoco (União), prestou solidariedade às famílias atingidas e colocou não apenas o mandato à disposição, como também a própria Câmara de Vereadores no sentido de ajudar as famílias no que for possível.

Vereador Cláudio Tinoco (União)
Vereador Cláudio Tinoco (União) | Foto: Diretoria de Comunicação/CMS

"Acompanhamos a mobilização do Corpo de Bombeiros, prestamos solidariedade inclusive aos profissionais dos bombeiros que foram também atingidos já no momento do socorro. Essa é a maior apreensão nesse instante, de prestar socorro às pessoas, garantir que nenhuma vida seja colocada em risco", afirmou.

"Colocamos o nosso mandato à disposição, a Câmara Municipal, as instituições públicas como a Defesa Civil do município, para dar todo o suporte aos moradores. Já acionamos os presidentes das associações de moradores de toda a região, visando prestar não só nesse momento a solidariedade, mas também todo o apoio que for necessário na recuperação e do suporte às pessoas que vivem esse trauma de um incêndio de grandes proporções", completou.

Compromisso

O também vereador Téo Senna (PSDB) seguiu a mesma linha do colega de Câmara Municipal e acrescentou estar em contato com a liderança dele no local. O tucano reafirmou, através de nota, o compromisso de acompanhar de perto os desdobramentos desse episódio.

Vereador de Salvador, Téo Senna (PSDB)
Vereador de Salvador, Téo Senna (PSDB) | Foto: Diretoria de Comunicação/CMS

“Tomei ciência do ocorrido e mantive contato com minha liderança de lá, me colocando à disposição no que for necessário para trabalhar em conjunto com a prefeitura e garantir apoio às famílias atingidas. No início da tarde, irei ao local para levantar as demandas e encaminhar às secretarias e serviços públicos municipais competentes”, disse Téo Senna.

Reconhecimento

A vereadora Isabela Sousa (Cidadania), também através de nota, manifestou "profundo pesar" pela explosão que resultou no desabamento parcial de um apartamento e mobilizou equipes de resgate.

Vereadora Isabela Sousa
Vereadora Isabela Sousa | Foto: Diretoria de Comunicação/CMS

"Neste momento de apreensão para moradores e familiares, a vereadora se solidariza com todas as pessoas afetadas pelo ocorrido e reforça sua esperança de que todos os envolvidos estejam em segurança após a rápida atuação das equipes de socorro. Isabela também expressa reconhecimento ao trabalho das equipes de emergência que atuaram no resgate das vítimas e no controle da situação", diz um trecho da nota.

Tags:

Claudio Tinoco corpo de bombeiros explosão Stiep téo senna

x