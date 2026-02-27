Menu
HOME > POLÍTICA
CONGRESSO NACIONAL

Se depender de relator baiano, fim da escala 6x1 avança com folga

Portal A TARDE conversou com deputado federal Paulo Azi, que analisa o projeto

Ane Catarine

Por Ane Catarine

27/02/2026 - 11:19 h | Atualizada em 27/02/2026 - 11:55

Mudança está em debate no Congresso Nacional
Mudança está em debate no Congresso Nacional

O deputado federal Paulo Azi (União Brasil), escolhido para relatar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do fim da escala 6×1 na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, atuará para equilibrar a condução do tema, que tem causado forte polarização no Congresso em ano eleitoral.

Embora faça parte de um partido de oposição ao governo Lula (PT) e já tenha feito parte da base aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o parlamentar baiano tem perfil moderado e, durante entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, disse que agirá de forma técnica para entender a viabilidade legal da proposta governista que, a seu ver, tem condições de avançar.

Precisamos nos preocupar em achar uma posição que atenda aos interesses da classe trabalhadora brasileira, mas também que preserve os empregos
Paulo Azi - Deputado Federal
Deputado federal Paulo Azi (União Brasil)
Deputado federal Paulo Azi (União Brasil) | Foto: Billy Boss | Câmara dos Deputados

O que está em pauta no Congresso?

Atualmente, duas propostas tramitam em conjunto na CCJ. Uma é de autoria da deputada Erika Hilton (PSol-SP) e prevê a redução da jornada semanal de 44 para 36 horas, com organização do trabalho em quatro dias por semana.

A outra foi apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) e propõe a mesma mudança na carga horária.

Mas o União Brasil não é contra a proposta?

Recentemente, o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, afirmou que trabalhará para que a PEC que propõe o fim da escala 6x1 nem passe da CCJ por entender que se trata de uma proposta prejudicial para a economia e que beneficia o governo Lula.

Azi, no entanto, esclareceu que esse é apenas um entendimento pessoal do dirigente da legenda. Segundo ele, ainda não houve reunião do partido para definir um posicionamento conjunto a respeito do tema.

“Não há um posicionamento do partido contra o projeto. O que houve, na verdade, foi uma declaração do presidente do partido em um contexto que não sei qual foi, mas é importante dizer que não houve nenhuma reunião do partido para tratar desse assunto. É uma opinião pessoal, é normal”, disse.

Fim da escala 6x1 e escândalo do Master: o que o Congresso vota após Carnaval
Fim da escala 6x1 ganha novo estímulo na Câmara dos Deputados
Eleições travam fim da escala 6x1 e projetos de segurança no Congresso
Lula e Motta vão se reunir nesta semana para debater fim da escala 6x1

O relator acha a pauta eleitoreira?

Para Paulo Azi, a proposta que pode colocar fim na escala 6x1 é legítima e não deve ser reduzida a questões políticas por se tratar de um anseio da classe trabalhadora brasileira.

"A gente sabe da importância de uma proposta como essa para a classe trabalhadora, é uma reivindicação histórica e justa".

Ele avaliou que é necessário encontrar um equilíbrio que seja positivo para todos os lados envolvidos, especialmente empresários e trabalhadores.

Precisamos nos preocupar em achar uma posição que atenda aos interesses da classe trabalhadora brasileira, mas também que preserve os empregos
Paulo Azi - Deputado Federal

Afinal de contas, a proposta deve avançar para aprovação ou não?

Paulo Azi descartou que haja forte rejeição ao texto no Congresso majoritariamente oposicionista. Segundo ele, a proposta deve avançar na tramitação, mas a aprovação dependerá de acordos, especialmente entre os partidos.

“A proposta hoje é que reduza a jornada de trabalho para 36 horas e a escala para 4x3. Esse é o ponto de partida. Nós chegaremos ao final da caminhada mantendo essa proposta original, sem alteração, ou fazendo algumas correções. O que vai definir isso serão os debates que ocorrerão e o posicionamento dos partidos políticos. Afinal de contas, são eles que vão aprovar ou reprovar a matéria”, concluiu.

Qual é a proposta em análise sobre a jornada de trabalho?

A proposta em análise visa reduzir a jornada semanal de trabalho de 44 para 36 horas, organizando o trabalho em quatro dias por semana. Essa mudança está sendo discutida na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.

Quem é o relator da proposta e qual sua posição?

O deputado federal Paulo Azi (União Brasil) é o relator da proposta. Ele afirma que abordará o tema de forma técnica, reconhecendo a importância da proposta para a classe trabalhadora, mas buscando equilíbrio nas discussões.

O União Brasil é contrário à proposta de fim da escala 6×1?

Embora o presidente do União Brasil tenha declarado sua oposição à proposta, Paulo Azi esclarece que ainda não houve um posicionamento oficial do partido, e que a declaração do dirigente representa uma opinião pessoal.

A proposta será aprovada no Congresso?

Paulo Azi acredita que a proposta deve avançar, pois não há forte rejeição a ela no Congresso. No entanto, a aprovação final dependerá de negociações entre os partidos.

A proposta é apenas uma questão política ou atende demandas da classe trabalhadora?

Segundo Paulo Azi, a proposta tem um fundamento legítimo que não deve ser reduzido a disputas políticas, pois reflete uma reivindicação histórica da classe trabalhadora brasileira.

x