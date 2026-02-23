Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Fim da escala 6x1 e escândalo do Master: o que o Congresso vota após Carnaval

Câmara e Senado tem lista de pendências a serem resolvidas

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

23/02/2026 - 8:40 h | Atualizada em 23/02/2026 - 9:22

Congresso Nacional
Congresso Nacional -

O Congresso Nacional tem uma lista de pendências a serem resolvidas após o fim do Carnaval. Entre as pautas na fila estão temas relacionados à segurança pública, jornada de trabalho e o Banco Master.

Um dos assuntos que mais devem chamar a atenção é o fim da escala 6x1. No último dia 9, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em uma espécie de aceno a Lula (PT), abriu caminho para análise da matéria.

Após meses com a proposta parada, o republicano decidiu dar andamento à PEC, apresentada pela deputada Érika Hilton (PSol-SP) — e uma das principais bandeiras de Lula para tentar um quarto mandato na Presidência — encaminhando o texto à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), etapa inicial para que a matéria comece a tramitar na Câmara.

Segundo Motta, o texto será analisado em conjunto com uma proposta mais antiga. Ele declarou que decidiu incluir na pauta o debate sobre o fim da escala 6×1 por considerar o tema uma reivindicação histórica dos trabalhadores.

PL Antifacção

Outro assunto desafiador é o Projeto de Lei (PL) Antifacção. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 19 de novembro de 2025, após extensa discussão e polêmicas.

Já no Senado, o texto teve aprovação unânime, mas não sem ter algumas alterações feitas pelo relator, senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Por isso, o projeto precisou voltar para a análise dos deputados.

Banco Master

Um terceiro assunto no foco dos parlamentares das duas casas é o Banco Master. A expectativa, segundo o Metrópoles, é que o empresário Daniel Vorcaro, fundador da instituição financeira, compareça ao Congresso para prestar depoimento nesta semana.

Ele seria inicialmente ouvido na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nesta segunda, 23, e na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), na terça-feira, 24.

No entanto, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), dispensou a presença obrigatória de Vorcaro nos dois colegiados.

Segundo a decisão, o dono do Master poderá decidir se comparece ou não às oitivas. Mendonça entendeu que o banqueiro figura como investigado nos colegiados e que a presença, nesses casos, é facultativa.

Tags:

Banco MAster congresso nacional escala 6x1 jornada 6x1

