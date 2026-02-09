Menu
POLÍTICA
JORNADA DE TRABALHO

Lula e Motta vão se reunir nesta semana para debater fim da escala 6x1

Governo tenta aprovar projeto ainda no primeiro semestre

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

09/02/2026 - 22:03 h

Motta e Lula devem se encontrar na próxima quinta-feira, 12.
O presidente Lula (PT), o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Guilherme Boulos (Psol), e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) devem se reunir nesta quinta-feira, 12, para discutir fim da escala 6x1.

Segundo Boulos, o encontro deve contar também com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT). A confirmação do encontro ainda depende de Hugo.

De acordo com Boulos, a prioridade do Palácio do Planalto é garantir a votação da mudança na jornada ainda neste semestre. O governo discute o instrumento legislativo — se projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição —, mas a orientação é dar celeridade à tramitação. Boulos indicou que a tendência, de momento, é envio de PL com urgência constitucional.

Envio à CCJ

Nesta segunda-feira, 9, Hugo Motta comunicou que enviou o projeto que prevê o fim da escala 6x1 para Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), colegiado considerado o coração do Legislativo.

Para Motta, a questão da nova jornada trabalhista é considerada um "avanço" que o Brasil não pode "ficar para trás", por esse motivo, o chefe do Legislativo diz que criará um colegiado especial para tratar o tema.

“Após a CCJ, será criada uma Comissão Especial para o debate amplo da PEC. Vamos ouvir todos os setores com equilíbrio e responsabilidade para entregar a melhor lei para os brasileiros”, afirmou Motta.

Tags:

escala 6x1 governo Lula jornada de trabalho legislação trabalhista política nacional reforma trabalhista

