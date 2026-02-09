JORNADA DE TRABALHO
Lula e Motta vão se reunir nesta semana para debater fim da escala 6x1
Governo tenta aprovar projeto ainda no primeiro semestre
Por Anderson Ramos
Siga o A TARDE no Google
O presidente Lula (PT), o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Guilherme Boulos (Psol), e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) devem se reunir nesta quinta-feira, 12, para discutir fim da escala 6x1.
Segundo Boulos, o encontro deve contar também com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT). A confirmação do encontro ainda depende de Hugo.
Leia Também:
De acordo com Boulos, a prioridade do Palácio do Planalto é garantir a votação da mudança na jornada ainda neste semestre. O governo discute o instrumento legislativo — se projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição —, mas a orientação é dar celeridade à tramitação. Boulos indicou que a tendência, de momento, é envio de PL com urgência constitucional.
Envio à CCJ
Nesta segunda-feira, 9, Hugo Motta comunicou que enviou o projeto que prevê o fim da escala 6x1 para Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), colegiado considerado o coração do Legislativo.
Para Motta, a questão da nova jornada trabalhista é considerada um "avanço" que o Brasil não pode "ficar para trás", por esse motivo, o chefe do Legislativo diz que criará um colegiado especial para tratar o tema.
“Após a CCJ, será criada uma Comissão Especial para o debate amplo da PEC. Vamos ouvir todos os setores com equilíbrio e responsabilidade para entregar a melhor lei para os brasileiros”, afirmou Motta.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes