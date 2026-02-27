Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CORRUPÇÃO

Fraudes no INSS: Carlos Lupi é citado por delatores

Ex-ministro foi demitido por Lula em meio ao escândalo de corrupção

Ane Catarine

Por Ane Catarine

27/02/2026 - 11:47 h | Atualizada em 27/02/2026 - 12:01

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ex-ministro Carlos Lupi
Ex-ministro Carlos Lupi -

Os ex-dirigentes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) André Fidelis e Virgílio de Oliveira Filho, presos preventivamente desde novembro de 2025 no âmbito da Operação Sem Desconto, citaram o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi (PDT) em delação premiada.

De acordo com informações da coluna de Andreza Matais e André Shalders, no portal Metrópoles, um dos anexos aborda a atuação de Lupi no esquema de descontos ilegais nos benefícios de aposentados e pensionistas enquanto ainda integrava o governo Lula (PT).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Por que Lupi saiu do governo Lula?

Em janeiro de 2023, com a posse de Lula no terceiro mandato, Carlos Lupi assumiu o Ministério da Previdência. Ele foi demitido pelo presidente em maio de 2025, nove dias após a Polícia Federal deflagrar a primeira fase da Operação Sem Desconto, que resultou na prisão de integrantes da cúpula do INSS.

Lupi desgastou a imagem do governo ao defender publicamente o então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.

Segundo as investigações, o ex-dirigente do órgão recebia mesada de R$ 250 mil do esquema. Os pagamentos ocorreram, de acordo com a PF, entre junho de 2023 e setembro de 2024, período em que Lupi era ministro.

Além de Lupi, delações também citaram Lulinha

Na delação, ainda segundo a coluna, Virgílio de Oliveira Filho e André Fidelis citaram o filho mais velho do presidente Lula (PT), Fábio Luís Lula da Silva, mais conhecido como Lulinha, e detalharam a participação de políticos na estrutura investigada.

Leia Também:

CPI do INSS: Davi Alcolumbre pode anular quebra de sigilo de Lulinha
Parlamentares pedem a Alcolumbre nulidade de votação em CPMI do INSS
CPMI do INSS: base de Lula tenta barrar quebra de sigilo de Lulinha
Advogado é alvo da PF por esquema de usar laudos falsos contra o INSS

Quebra de sigilo

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Lulinha.

A autorização foi concedida antes da aprovação da quebra de sigilo bancário pela CPMI do INSS na quinta-feira, 26.

A decisão de Mendonça atendeu a pedido da Polícia Federal e tramita sob sigilo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carlos Lupi CPMI INSS Lula Operação Sem Desconto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-ministro Carlos Lupi
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Ex-ministro Carlos Lupi
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Ex-ministro Carlos Lupi
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Ex-ministro Carlos Lupi
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

x