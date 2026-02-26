Lulinha tem sigilo quebrado e sessão da CPMI do INSS termina em briga

Siga o A TARDE no Google

Confusão fez com que sessão da CPMI do INSS pode - Foto: Reprodução/YouTube

A sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura o escândalo do INSS foi suspensa nesta quinta-feira, 26, após a maioria dos parlamentares que compõem o colegiado aprovarem a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como "Lulinha", filho de Lula (PT).

Depois da votação, houve confusão e empurra-empurra durante a sessão. Governistas se aproximaram da mesa diretora para protestar, quando houve o tumulto. Alguns parlamentares que ameaçavam brigar, inclusive, tiveram de ser separados (veja vídeo abaixo).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pau torando na CPMI do INSS. Governistas foram reclamar com a presidência da CPMI após aprovarem quebra de sigilo do filho do Lula. Olha no que deu. pic.twitter.com/pn5yD219yM — GugaNoblat (@GugaNoblat) February 26, 2026

Lulinha entrou na mira de parlamentares da oposição após a publicação de reportagens que afirmam que o filho de Lula teria recebido dinheiro de Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS".

Medida necessária

Segundo o relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), a medida se faz necessária pela suspeita de que o filho do presidente tenha atuado como "sócio oculto" de Antônio Camilo.

"A necessidade de investigar Fabio Luis decorre diretamente de mensagens interceptadas em que Antônio Camilo, ao ser questionado sobre o destinatário de um pagamento de R$ 300 mil destinado à empresa de Roberta Luchsinger, responde explicitamente tratar-se de ‘o filho do rapaz’”, afirmou.