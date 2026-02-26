Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Lulinha tem sigilo quebrado e sessão da CPMI do INSS termina em briga

Conhecido como Lulinha, filho de Lula entrou na mira após reportagens afirmarem que ele teria recebido dinheiro do 'Careca do INSS'

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

26/02/2026 - 12:22 h | Atualizada em 26/02/2026 - 12:33

Confusão fez com que sessão da CPMI do INSS pode
Confusão fez com que sessão da CPMI do INSS pode -

A sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura o escândalo do INSS foi suspensa nesta quinta-feira, 26, após a maioria dos parlamentares que compõem o colegiado aprovarem a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como "Lulinha", filho de Lula (PT).

Depois da votação, houve confusão e empurra-empurra durante a sessão. Governistas se aproximaram da mesa diretora para protestar, quando houve o tumulto. Alguns parlamentares que ameaçavam brigar, inclusive, tiveram de ser separados (veja vídeo abaixo).

Lulinha entrou na mira de parlamentares da oposição após a publicação de reportagens que afirmam que o filho de Lula teria recebido dinheiro de Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS".

Medida necessária

Segundo o relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), a medida se faz necessária pela suspeita de que o filho do presidente tenha atuado como "sócio oculto" de Antônio Camilo.

"A necessidade de investigar Fabio Luis decorre diretamente de mensagens interceptadas em que Antônio Camilo, ao ser questionado sobre o destinatário de um pagamento de R$ 300 mil destinado à empresa de Roberta Luchsinger, responde explicitamente tratar-se de ‘o filho do rapaz’”, afirmou.

Tags:

CPMI INSS Lulinha

