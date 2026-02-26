BRASIL
Advogado é alvo da PF por esquema de usar laudos falsos contra o INSS
Grupo usava dados de médicos para obter benefícios indevidos do INSS
Por Isabela Cardoso
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira, 26, a Operação Falso Exame, mirando um esquema criminoso que utilizava documentos falsificados para enganar a Previdência Social.
O principal alvo da ação é um advogado, além de quatro intermediários, suspeitos de confeccionar e utilizar laudos falsos para garantir a concessão de benefícios por incapacidade.
Ao todo, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Teresina. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acompanhou as buscas nos endereços ligados ao defensor, conforme prevê a legislação para casos que envolvem profissionais da categoria.
O grupo utilizava dados reais de médicos e clínicas de forma indevida. Esses laudos falsos eram anexados a processos judiciais contra o INSS para instruir perícias médicas. Ao identificar as inconsistências, os próprios profissionais de saúde denunciaram o uso indevido de seus nomes e registros.
Crimes e Força-Tarefa
Os envolvidos na Operação Falso Exame podem responder por uma série de crimes graves, incluindo:
- Estelionato qualificado;
- Associação criminosa;
- Falsidade ideológica;
- Uso de documento falso.
A operação é fruto do trabalho da Força-Tarefa Previdenciária no Piauí, uma cooperação entre a Polícia Federal e a Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social. As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes do grupo e o montante do prejuízo causado aos cofres públicos.
