Advogado é alvo da PF por esquema de usar laudos falsos contra o INSS

A operação é fruto do trabalho da Força-Tarefa Previdenciária no Piauí

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira, 26, a Operação Falso Exame, mirando um esquema criminoso que utilizava documentos falsificados para enganar a Previdência Social.

O principal alvo da ação é um advogado, além de quatro intermediários, suspeitos de confeccionar e utilizar laudos falsos para garantir a concessão de benefícios por incapacidade.

Ao todo, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Teresina. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acompanhou as buscas nos endereços ligados ao defensor, conforme prevê a legislação para casos que envolvem profissionais da categoria.

O grupo utilizava dados reais de médicos e clínicas de forma indevida. Esses laudos falsos eram anexados a processos judiciais contra o INSS para instruir perícias médicas. Ao identificar as inconsistências, os próprios profissionais de saúde denunciaram o uso indevido de seus nomes e registros.

Crimes e Força-Tarefa

Os envolvidos na Operação Falso Exame podem responder por uma série de crimes graves, incluindo:

Estelionato qualificado;

Associação criminosa;

Falsidade ideológica;

Uso de documento falso.

A operação é fruto do trabalho da Força-Tarefa Previdenciária no Piauí, uma cooperação entre a Polícia Federal e a Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social. As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes do grupo e o montante do prejuízo causado aos cofres públicos.