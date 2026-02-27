Menu
CONFUSÃO

CPI do INSS: Davi Alcolumbre pode anular quebra de sigilo de Lulinha

Sessão de CPI que quebrou sigilo de Lulinha ficou marcada por bate-boca e brigas

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

27/02/2026 - 9:59 h

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP)
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), pode anular a decisão da CPI do INSS que, em sessão realizada na quinta-feira, 26, determinou, após votação, a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fabio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula (PT).

O encontro acabou sendo suspenso após iniciada uma confusão entre os membros que fazem parte do colegiado. Ainda na tarde de ontem, parlamentares da base do governo se reuniram com Alcolumbre e, na ocasião, argumentaram que a votação foi fraudada pelo presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos-MG).

Por isso, de acordo com o jornal O Globo, pediram a anulação da deliberação. Conforme os participantes, o presidente da Casa afirmou que irá ouvir os dois lados e conversar com técnicos especialistas no regimento do Congresso para tomar a decisão final.

Leia Também:

INSS: Oposição pede ao STF colocação de tornozeleira em Lulinha
CPMI do INSS: base de Lula tenta barrar quebra de sigilo de Lulinha
Lulinha tem sigilo quebrado e sessão da CPMI do INSS termina em briga
Lulinha é citado por testemunhas em investigação na fraude do INSS

O que disse Alcolumbre?

Em nota, o presidente do Senado informou que se reuniu com os governistas e os "orientou a protocolar formalmente, na Presidência do Senado, todas as evidências que afirmam ter como imagens, fotos e vídeos".

"A partir disso, a Presidência irá analisar o material com o apoio da Advocacia da Casa, da Polícia Legislativa e da Secretaria-Geral da Mesa", disse a assessoria de Alcolumbre no texto.

Viana reclama de Alcolumbre

O presidente do colegiado, por sua vez, afirmou que não voltará atrás na decisão. Inclusive, o senador mineiro já encaminhou os 87 requerimentos aprovados na sessão às autoridades responsáveis.

Além disso, Viana reclamou que está sendo ignorado por Alcolumbre, há mais de um mês, sobre o pedido para o adiamento da Comissão — a expectativa é a de que os trabalhos da CPI do INSS terminem oficialmente no fim de março.

x