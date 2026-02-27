CPI do INSS: Davi Alcolumbre pode anular quebra de sigilo de Lulinha

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), pode anular a decisão da CPI do INSS que, em sessão realizada na quinta-feira, 26, determinou, após votação, a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fabio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula (PT).

O encontro acabou sendo suspenso após iniciada uma confusão entre os membros que fazem parte do colegiado. Ainda na tarde de ontem, parlamentares da base do governo se reuniram com Alcolumbre e, na ocasião, argumentaram que a votação foi fraudada pelo presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos-MG).

Por isso, de acordo com o jornal O Globo, pediram a anulação da deliberação. Conforme os participantes, o presidente da Casa afirmou que irá ouvir os dois lados e conversar com técnicos especialistas no regimento do Congresso para tomar a decisão final.

O que disse Alcolumbre?

Em nota, o presidente do Senado informou que se reuniu com os governistas e os "orientou a protocolar formalmente, na Presidência do Senado, todas as evidências que afirmam ter como imagens, fotos e vídeos".

"A partir disso, a Presidência irá analisar o material com o apoio da Advocacia da Casa, da Polícia Legislativa e da Secretaria-Geral da Mesa", disse a assessoria de Alcolumbre no texto.

Viana reclama de Alcolumbre

O presidente do colegiado, por sua vez, afirmou que não voltará atrás na decisão. Inclusive, o senador mineiro já encaminhou os 87 requerimentos aprovados na sessão às autoridades responsáveis.

Além disso, Viana reclamou que está sendo ignorado por Alcolumbre, há mais de um mês, sobre o pedido para o adiamento da Comissão — a expectativa é a de que os trabalhos da CPI do INSS terminem oficialmente no fim de março.