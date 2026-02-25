Menu
BRASIL
BRASIL

Gigante dos supermercados revela crise após dívida de R$ 1,7 bilhão

Grupo divulgou o balanço de desempenho de 2025

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

25/02/2026 - 20:40 h

Grupo com lojas em Salvador enfrenta dívida bilionária
Grupo com lojas em Salvador enfrenta dívida bilionária

Uma das maiores redes de supermercados do país trouxe uma notícia preocupante neste início de 2026. Ao divulgar o balanço de desempenho de 2025, o Grupo Pão de Açúcar (GPA) informou que existe uma "incerteza relevante" quanto à continuidade de suas operações.

A companhia registrou um déficit de capital circulante de aproximadamente R$ 1,2 bilhão. O cenário é agravado por empréstimos e títulos de dívida que vencem ao longo deste ano, somando cerca de R$ 1,7 bilhão.

Em Salvador, a notícia gera apreensão, já que a rede possui unidades de grande porte em bairros estratégicos como o Caminho das Árvores e o Costa Azul.

Plano de contenção e eficiência

Apesar dos números negativos, a gestão do grupo informou que vem adotando medidas rigorosas para evitar o fechamento de unidades.

Para reduzir os riscos associados ao capital circulante negativo e aos vencimentos previstos para 2026, o grupo afirma que vem adotando medidas como negociação para alongamento de prazos de dívidas, redução do custo financeiro e de despesas, além da monetização de créditos tributários.

O grupo, que controla marcas como Extra Mercado, Minuto Pão de Açúcar e Qualitá, emprega cerca de 39 mil pessoas no Brasil. O foco agora é garantir uma evolução sustentável trimestre a trimestre para reverter o prejuízo e manter as mais de 700 lojas em funcionamento.

Tags:

Bahia economia Grupo Pão de Açúcar negócios

x