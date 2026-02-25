Gigante dos supermercados revela crise após dívida de R$ 1,7 bilhão

Grupo com lojas em Salvador enfrenta dívida bilionária - Foto: Freepik

Uma das maiores redes de supermercados do país trouxe uma notícia preocupante neste início de 2026. Ao divulgar o balanço de desempenho de 2025, o Grupo Pão de Açúcar (GPA) informou que existe uma "incerteza relevante" quanto à continuidade de suas operações.

A companhia registrou um déficit de capital circulante de aproximadamente R$ 1,2 bilhão. O cenário é agravado por empréstimos e títulos de dívida que vencem ao longo deste ano, somando cerca de R$ 1,7 bilhão.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em Salvador, a notícia gera apreensão, já que a rede possui unidades de grande porte em bairros estratégicos como o Caminho das Árvores e o Costa Azul.

Plano de contenção e eficiência

Apesar dos números negativos, a gestão do grupo informou que vem adotando medidas rigorosas para evitar o fechamento de unidades.

Para reduzir os riscos associados ao capital circulante negativo e aos vencimentos previstos para 2026, o grupo afirma que vem adotando medidas como negociação para alongamento de prazos de dívidas, redução do custo financeiro e de despesas, além da monetização de créditos tributários.

O grupo, que controla marcas como Extra Mercado, Minuto Pão de Açúcar e Qualitá, emprega cerca de 39 mil pessoas no Brasil. O foco agora é garantir uma evolução sustentável trimestre a trimestre para reverter o prejuízo e manter as mais de 700 lojas em funcionamento.