Histórico: Inaldo Araújo é 1º baiano a presidir Instituto Rui Barbosa

Conselheiro Inaldo Araújo - Foto: Vinicius Loures | Divulgação

O Instituto Rui Barbosa (IRB), uma associação civil criada pelos Tribunais de Contas, terá a cara da Bahia. Isso porque o conselheiro Inaldo Araújo, do Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA), assumiu a presidência do órgão nesta quarta-feira, 25.

O baiano ficará à frente da instituição, localizada em Brasília, durante o biênio 2026/2027, com a missão de dar continuidade às iniciativas estratégicas da entidade e avançar na inovação e na produção de conhecimento aplicado à administração pública.

“Presidir esta instituição é assumir a missão de honrar o passado, compreender o presente e ajudar a construir um futuro em que o controle público seja um instrumento de justiça, eficiência, transparência e transformação social”, destacou Inaldo em seu discurso.

Inaldo Araújo rompe barreira e consegue feito histórico

Esta é a primeira vez que um baiano assumirá a organização. O conselheiro da Corte de Contas do estado foi eleito por unanimidade, com votos dos 33 Tribunais de Contas brasileiros, fato inédito nos 52 anos de história da entidade.

Ao ser empossado na Presidência do IRB, o conselheiro Inaldo Araújo afirmou que honrará o posto alçado e assumiu o sei compromisso com a entidade.

Na ocasião, ele ainda destacou quais serão os seus compromissos:

seguir os passos dos que o antecederam;

valorizar as pessoas que fazem o IRB acontecer todos os dias: conselheiras e conselheiros, auditores, procuradores, servidores, pesquisadores e parceiros institucionais.

E fez questão de destacar: “As instituições são feitas de pessoas, e só há excelência quando há reconhecimento, diálogo e propósito compartilhados”.

O conselheiro Edilberto Pontes (TCE/CE) saudou o novo presidente Inaldo Araújo e fez um pequeno balanço das atividades do IRB durante os dois biênios da sua gestão.

Para o conselheiro, o controle externo deve transcender a retórica e se consolidar em melhorias mensuráveis na gestão pública.

“No controle externo, o discurso só possui valor se se transforma em rotina, em método, em capacidade instalada e em melhoria mensurável da administração pública”, afirmou, destacando que o IRB buscou fortalecer hábitos institucionais de qualidade e cooperação técnica.

Minuto de silêncio

Ao iniciar o seu pronunciamento, o novo presidente do IRB pediu que todos os presentes fizessem um minuto de silêncio em memória das vítimas da tragédia provocada pelas chuvas em cidades de Minas Gerais.

Em seguida, como parte do discurso, que intitulou “Da Terra de Ruy ao Instituto Rui Barbosa”, o conselheiro Inaldo Araújo destacou que as bases que compõem o Planejamento Estratégico da instituição, o fortalecimento acadêmico; normatização e a credibilidade; a inovação e a linguagem simples; e a visibilidade institucional, terão atenção especial na gestão da nova diretoria.

Ele ainda observou que assume Presidência com um grupo de dirigentes comprometidos, “com a convicção de que o IRB deve fortalecer ainda mais sua atuação em rede, valorizando a diversidade dos Tribunais de Contas brasileiros, respeitando suas especificidades regionais e estimulando a cooperação federativa”.

Em vários momentos, prestou homenagens ao grande jurista baiano, Ruy Barbosa.

“O nome que nos inspira — Ruy Barbosa — não é apenas uma referência histórica.É um chamado permanente à inteligência crítica, à coragem cívica e à defesa incondicional do interesse público. Ruy nos ensinou que não há democracia sem instituições fortes nem instituições fortes sem conhecimento, transparência e responsabilidade. Seu legado continua atual, especialmente em tempos trevosos de incerteza, polarização e desafios estruturais do Estado brasileiro”.

O que é o Instituto Rui Barbosa?

Considerado o braço acadêmico do Sistema de Controle Externo, o Instituto Rui Barbosa é fundamental para o aperfeiçoamento da gestão pública no Brasil.

Principais objetivos do Instituto

Pesquisa científica: Desenvolvimento de novos métodos de auditoria.

Produção de conhecimento: Publicação de manuais e normas técnicas.

Aperfeiçoamento: Capacitação de gestores e conselheiros.

Transparência: Estímulo ao controle social e eficiência administrativa.