Nelson Pellegrino assume a presidência da Abracom em Brasília

Pellegrino foi eleito por unanimidade pelos conselheiros das cinco cortes que compõem a Abracom - Foto: DIvulgação

O conselheiro Nelson Pellegrino, vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), toma posse nesta terça-feira, 24, às 18h, na presidência da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom).

A cerimônia marca o início de uma gestão focada no fortalecimento dos órgãos de controle externo como instituições essenciais à democracia e à governança pública.

Pellegrino foi eleito por unanimidade pelos conselheiros das cinco cortes que compõem a Abracom. Ele sucede o conselheiro aposentado Thiers Montebello (TCM-RJ) e vai ter como vice-presidente de Desenvolvimento do Controle Externo o também baiano Plínio Carneiro Filho, atual corregedor do TCM-BA.

Modernização

Na declaração de posse, Pellegrino destacou o prestígio da Corte de Contas baiana no cenário nacional e reafirmou o compromisso com a modernização do sistema.

"O objetivo é assegurar as prerrogativas dos tribunais e reforçar a atuação dos órgãos de controle, contribuindo para a eficiência das políticas públicas e beneficiando diretamente a população", afirmou o conselheiro.

A gestão de Pellegrino (biênio 2026/27) deve ser marcada pela articulação estreita com outras entidades de peso, como a Atricon e o Instituto Rui Barbosa (IRB) — este último também sob liderança baiana, com a posse do conselheiro Inaldo Araújo (TCE-BA).

Semana de posses

A agenda institucional em Brasília segue intensa na quarta-feira, 25.

Atricon: Às 10h, no TCU, o conselheiro Edilson Silva toma posse na presidência, com Plínio Carneiro Filho assumindo vaga no Conselho Fiscal.

Instituto Rui Barbosa: Às 18h, Inaldo Araújo assume a presidência e o conselheiro Ronaldo Sant’Anna (TCM-BA) a Diretoria de Auditoria.

Em função do deslocamento dos conselheiros para a capital federal, o presidente do TCM-BA, Francisco de Souza Andrade Netto, suspendeu as sessões do Pleno e das Câmaras previstas para esta semana (24 a 26 de fevereiro).