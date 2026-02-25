Menu
HOME > BRASIL
PL oficializa candidatura de Hélio Negão para vaga no TCU

Decisão veio após reunião com presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

25/02/2026 - 20:12 h | Atualizada em 25/02/2026 - 20:38

Hélio Lopes, 56 anos, cumpre mandato na Câmara desde 2019
O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), anunciou nesta quarta-feira, 24, que o partido vai apoiar o deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ) para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

A decisão foi oficializada após reunião da bancada com o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, na sede do partido em Brasília.

Em publicação nas redes sociais, Cavalcante classificou a escolha como um "momento de convergência" e afirmou que o nome de Hélio — também conhecido como Hélio Negão — reforça a confiança na representação dos princípios defendidos pela legenda.

Trajetória e alianças

Hélio Lopes, 56 anos, cumpre mandato na Câmara desde 2019. O parlamentar consolidou sua imagem política ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhando-o frequentemente em agendas oficiais e viagens internacionais durante o governo anterior.

Xadrez político

Apesar da movimentação do PL, a disputa pela vaga no tribunal de contas ainda não tem data definida e enfrenta um cenário de fragmentação:

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), deve formalizar apoio a Odair Cunha (PT-MG). A medida é vista como parte do cumprimento de acordos firmados durante a eleição para a presidência da Casa, em 2024.

O deputado Danilo Forte (União Brasil-CE) também mantém a candidatura ao posto, o que deve pulverizar os votos do centro e da direita.

Outros nomes

  • Hugo Leal (PSD-RJ) tem apoio do próprio partido;
  • Elmar Nascimento (União Brasil-BA) — sem apoios consolidados; deve retirar candidatura
  • Altineu Côrtes (PL-RJ) — tenta viabilizar o nome.

A indicação para o TCU é uma das mais cobiçadas do Legislativo, oferecendo cargo vitalício e status de ministro, com a responsabilidade de fiscalizar as contas do Poder Executivo.

Tags:

candidatura Hélio Lopes pl Política brasileira Tribunal de Contas da União Valdemar Costa Neto

x