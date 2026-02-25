Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IRREGULARIDADES

Ricardo Maia é obrigado a explicar pagamentos antecipados a advogados

São apuradas possíveis contradições judiciais e uso de recursos de precatórios em Ribeira do Pombal

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

25/02/2026 - 17:18 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Parlamentar vai ter que fornecer cópia integral dos autos, incluindo acórdãos e certidões de trânsito em julgado
Parlamentar vai ter que fornecer cópia integral dos autos, incluindo acórdãos e certidões de trânsito em julgado -

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) notificou o deputado federal e ex-prefeito de Ribeira do Pombal, nordeste da Bahia, Ricardo Maia (MDB), para que apresente, no prazo de 20 dias corridos, esclarecimentos e documentação técnica sobre processos judiciais que tramitam desde 2017.

A medida, publicada via edital, foca em possíveis irregularidades no pagamento de honorários advocatícios e no cumprimento de decisões judiciais.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Nomeação de sobrinha de prefeito em Candeal é alvo de investigação
Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico
Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá

O centro da investigação do TCM-BA envolve uma suposta contradição entre decisões proferidas em dois agravos de instrumento (nº 8002182-75.2018.8.05.0000 e nº 8013361-06.2018.8.05.0000), ambos vinculados ao processo original de número 8000004-33.2017.8.05.0213.

O órgão fiscalizador busca entender divergências no rito processual que podem ter afetado as contas públicas municipais.

Cronologia sob suspeita

Um dos pontos mais sensíveis da notificação é a solicitação de provas sobre a data exata do pagamento dos honorários aos advogados. O Tribunal apura a suspeita de que o desembolso dos valores tenha ocorrido de forma antecipada, ou seja, antes mesmo da publicação das decisões judiciais que dariam suporte legal ao pagamento.

Além disso, o parlamentar vai precisar fornecer cópia integral dos autos, incluindo acórdãos e certidões de trânsito em julgado.

O TCM também exige que o ex-gestor apresente qualquer decisão judicial anterior a 19 de janeiro de 2018 que tenha autorizado a utilização de recursos de precatórios de forma desvinculada das finalidades originais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Honorários Advocatícios irregularidades financeiras processos judiciais Ribeira do Pombal Ricardo Maia tribunal de contas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Parlamentar vai ter que fornecer cópia integral dos autos, incluindo acórdãos e certidões de trânsito em julgado
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Parlamentar vai ter que fornecer cópia integral dos autos, incluindo acórdãos e certidões de trânsito em julgado
Play

Chuva intensa alaga bairros e deixa moradores ilhados em Araci

Parlamentar vai ter que fornecer cópia integral dos autos, incluindo acórdãos e certidões de trânsito em julgado
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Parlamentar vai ter que fornecer cópia integral dos autos, incluindo acórdãos e certidões de trânsito em julgado
Play

Vídeo mostra briga entre motorista de ônibus e ciclista na Bahia

x