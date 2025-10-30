Concurso do TCU abre inscrições para vagas que pagam até R$ 26 mil

O concurso oferece ao todo 20 vagas - Foto: Divulgação

Serão abertas nesta quinta-feira, 30, as inscrições para o concurso do Tribunal de Contas da União (TCU). A entidade oferece 20 vagas imediatas, além de formação de um cadastro de reserva, para o cargo de auditor federal de controle externo.

Com jornada de 40 horas semanais, a remuneração é de R$ 26.159,01.

As inscrições serão realizadas no site do Cebraspe, banca organizadora da seleção, até as 18h do dia 3 de dezembro. Interessados deverão desembolsar R$ 120 na taxa de inscrição. O período para solicitação de isenção vai de 30 de outubro até às 18h de 10 de novembro.

Etapas

A seleção será composto por duas etapas:

Provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório

Programa de Formação, de caráter eliminatório. Todas as fases serão realizadas em Brasília (DF).

As provas serão aplicadas no dia 22 de fevereiro, em dois turnos: a objetiva no período da manhã e a discursiva à tarde. Serão convocados para o Programa de Formação os candidatos aprovados na primeira fase. O programa terá duração mínima de 120 horas e será de responsabilidade do TCU.

Os demais candidatos aprovados na primeira etapa, mas não convocados para o Programa de Formação, poderão ser chamados em turmas futuras, dentro do prazo de validade do concurso, que será de um ano a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.