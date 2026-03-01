MUNDO
Trump ameaça resposta “nunca vista” e tensão com Irã atinge novo pico
Presidente dos EUA diz que reagirá com força inédita se Irã cumprir promessa de retaliação neste domingo
Por Iarla Queiroz
Siga o A TARDE no Google
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã poderá enfrentar uma ofensiva “como nunca se viu” caso leve adiante a ameaça de promover novos ataques neste domingo, 01.
A declaração foi publicada na madrugada na Truth Social, rede social do próprio presidente.
“O Irã acaba de dizer que vai atacar com muita força hoje, mais forte do que nunca. É melhor que não façam isso, porque, se fizerem, nós os atingiremos com uma força nunca vista antes!”, escreveu Trump.
Retaliação com mísseis e drones
A fala ocorre após o Irã reagir às ofensivas iniciais de sábado com o disparo de centenas de mísseis e drones. Os alvos incluíram tropas americanas, além de cidades em Israel e em países árabes que mantêm aliança com os Estados Unidos.
O movimento elevou ainda mais a tensão na região e colocou as lideranças políticas em rota direta de confronto verbal.
Leia Também:
Declarações inflamadas em Teerã
Na manhã deste domingo, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou em comunicado que o assassinato do aiatolá Ali Khamenei representa “um grande crime que nunca ficará impune”.
Já o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, enviou um recado direto a Trump e ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Durante pronunciamento na TV estatal iraniana, segundo a Reuters, ele declarou: “Vocês cruzaram uma linha vermelha e pagarão por isso”.
Com declarações duras de ambos os lados, o cenário aponta para uma escalada ainda mais imprevisível nas próximas horas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes