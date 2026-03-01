Menu
HOME > MUNDO
MUNDO

Trump ameaça resposta “nunca vista” e tensão com Irã atinge novo pico

Presidente dos EUA diz que reagirá com força inédita se Irã cumprir promessa de retaliação neste domingo

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

01/03/2026 - 7:38 h

Presidente dos EUA diz que reagirá com força inédita
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã poderá enfrentar uma ofensiva “como nunca se viu” caso leve adiante a ameaça de promover novos ataques neste domingo, 01.

A declaração foi publicada na madrugada na Truth Social, rede social do próprio presidente.

“O Irã acaba de dizer que vai atacar com muita força hoje, mais forte do que nunca. É melhor que não façam isso, porque, se fizerem, nós os atingiremos com uma força nunca vista antes!”, escreveu Trump.

Donald Trump alerta Irã em post na Truth Social.
Donald Trump alerta Irã em post na Truth Social. | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Retaliação com mísseis e drones

A fala ocorre após o Irã reagir às ofensivas iniciais de sábado com o disparo de centenas de mísseis e drones. Os alvos incluíram tropas americanas, além de cidades em Israel e em países árabes que mantêm aliança com os Estados Unidos.

O movimento elevou ainda mais a tensão na região e colocou as lideranças políticas em rota direta de confronto verbal.

Declarações inflamadas em Teerã

Na manhã deste domingo, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou em comunicado que o assassinato do aiatolá Ali Khamenei representa “um grande crime que nunca ficará impune”.

Já o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, enviou um recado direto a Trump e ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Durante pronunciamento na TV estatal iraniana, segundo a Reuters, ele declarou: “Vocês cruzaram uma linha vermelha e pagarão por isso”.

Com declarações duras de ambos os lados, o cenário aponta para uma escalada ainda mais imprevisível nas próximas horas.

x