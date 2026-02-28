POLÍTICA
Quem foi Ali Khamenei, o aiatolá que comandou o Irã por mais de 30 anos
Líder supremo desde 1989, ele concentrou poder político, militar e religioso no país e marcou décadas de tensão
Por Luan Julião
Uma operação militar conduzida pelos Estados Unidos em conjunto com Israel atingiu o Irã neste sábado, 28. O presidente americano, Donald Trump, classificou a ação como “grandes operações de combate” e afirmou que o objetivo era eliminar as forças armadas iranianas e destruir o programa nuclear do país.
Em publicação na rede Truth Social, Trump declarou que o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, morreu durante os ataques. No texto, o republicano afirmou que a morte representaria justiça para iranianos, americanos e cidadãos de outros países que, segundo ele, teriam sido vítimas do líder religioso. O presidente também sustentou que a ofensiva teve como finalidade “defender o povo americano” diante do que chamou de ameaças do governo iraniano.
Quem era Ali Khamenei
Khamenei tinha 86 anos e ocupava o posto de líder supremo desde 1989. No sistema político iraniano, ele concentrava autoridade sobre os três poderes, as Forças Armadas e o Judiciário. Embora existam autoridades eleitas responsáveis pela administração cotidiana, decisões estratégicas, especialmente relacionadas aos Estados Unidos, dependiam de sua aprovação.
O controle exercido por Khamenei sobre a estrutura teocrática do país, combinada a mecanismos limitados de participação democrática, consolidou seu domínio ao longo de décadas.
De sucessor improvável ao centro do poder
Quando assumiu o cargo após a morte do fundador da República Islâmica, Ruhollah Khomeini, Khamenei era visto como uma escolha inesperada. À época, não possuía o status religioso de aiatolá, o que dificultava o exercício da autoridade espiritual prevista pelo sistema iraniano.
Com o passar dos anos, no entanto, ele fortaleceu sua posição ao estruturar um aparato de segurança leal diretamente a ele. A desconfiança em relação ao Ocidente — sobretudo aos Estados Unidos — tornou-se uma marca de sua liderança. Após protestos internos, chegou a responsabilizar Trump pela instabilidade no país, classificando o presidente americano como criminoso pelas consequências de suas ações contra o Irã.
Pragmatismo estratégico
Apesar da rigidez ideológica, Khamenei demonstrou disposição para adotar concessões táticas quando considerava necessário para preservar o regime. Em 2013, apresentou o conceito de “flexibilidade heroica”, que admitia acordos pontuais para alcançar objetivos estratégicos, referência semelhante à decisão de Khomeini de aceitar um cessar-fogo com o Iraque em 1988, após oito anos de guerra.
Seguindo essa lógica, apoiou de forma cautelosa o acordo nuclear firmado em 2015 entre o Irã e seis potências mundiais, avaliando que o alívio das sanções ajudaria a estabilizar a economia e reforçar o controle interno.
O pacto, entretanto, foi abandonado por Trump em 2018, durante seu primeiro mandato, quando os Estados Unidos restabeleceram sanções severas. Em resposta, Teerã passou a descumprir gradualmente as limitações impostas ao seu programa nuclear.
Repressão interna e base de sustentação
Nos momentos de maior pressão doméstica, Khamenei contou com a atuação da Guarda Revolucionária Islâmica e da Basij, forças responsáveis por reprimir manifestações. Esses grupos atuaram contra protestos após a reeleição de Mahmoud Ahmadinejad, em 2009, e também em 2022, quando manifestações eclodiram após a morte sob custódia da jovem Mahsa Amini. A repressão voltou a ocorrer em novos atos registrados em janeiro.
Parte significativa de seu poder também esteve ligada ao Setad, um império financeiro paraestatal sob seu controle direto, avaliado em dezenas de bilhões de dólares e responsável por investimentos bilionários na estrutura da Guarda Revolucionária.
Trajetória marcada por conflitos
Estudiosos estrangeiros descreviam Khamenei como um líder reservado e atento a possíveis traições. Em 1981, sobreviveu a um atentado com bomba escondida em um gravador, ataque que deixou seu braço direito paralisado. Ainda jovem, foi preso diversas vezes por atividades políticas durante o regime do xá, relatando ter sofrido torturas.
Após a Revolução Islâmica, aproximou-se da Guarda Revolucionária enquanto ocupava o cargo de vice-ministro da Defesa, especialmente durante a guerra contra o Iraque (1980-1988). Mais tarde, venceu a eleição presidencial com o apoio de Khomeini e, mesmo sem o mesmo apelo popular ou credenciais clericais do antecessor, foi escolhido para sucedê-lo no comando máximo do país.
