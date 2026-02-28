Menu
HOME > SALVADOR
MOBILIDADE URBANA

Nova via em Cassange promete transformar acesso a residenciais do Minha Casa, Minha Vida

Obra de quase dois quilômetros vai melhorar a mobilidade e o acesso dos moradores

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

28/02/2026 - 16:07 h | Atualizada em 28/02/2026 - 16:40

Empreendimento deverá ser entregue entre julho e outubro deste ano
Uma nova via será construída na região de Cassange, em Salvador, para melhorar a mobilidade urbana e o acesso aos empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis, neste sábado, 28, durante vistoria aos residenciais Vale do Capelão 1 e 2 e Alto do Capelão.

A via terá quase dois quilômetros de extensão e fará a ligação entre a rodovia BA-526 (CIA-Aeroporto) e a Via Metropolitana, permitindo que os futuros moradores se desloquem com mais rapidez e segurança, integrando a região a outras áreas da cidade. O investimento previsto para a obra pode chegar a R$ 7 milhões.

Bruno Reis destacou que os conjuntos habitacionais somam 720 unidades e que os sorteios já foram realizados, com as seleções das famílias sendo finalizadas para envio à Caixa Econômica Federal.

Empreendimento deverá ser entregue entre julho e outubro deste ano
“Essa via é uma contrapartida do município e vai facilitar muito a vida das famílias que vão morar na região”, afirmou o prefeito.

Ele acrescentou ainda que o projeto da via já está concluído e que a empresa responsável está sendo mobilizada para iniciar a obra em breve. A entrega dos residenciais está prevista para acontecer entre julho e outubro deste ano.

Estrada será construída na região de Cassange
Bruno Reis Cassange Salvador

x