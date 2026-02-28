SALVADOR
Cantora do Malê Debalê, Karina Nerys morre aos 54 anos
Artista lutava contra um câncer de mama e deixa legado na cultura baiana
Por Isabela Cardoso
Karina Nerys, uma das cantoras do bloco afro Malê Debalê, morreu aos 54 anos na sexta-feira, 27, em Salvador, em decorrência de complicações de um câncer de mama.
Integrando a ala de canto do "maior balé afro do mundo" desde 2013, Karina era reconhecida por sua força, sensibilidade e pelo profundo comprometimento com a preservação da cultura afro-brasileira.
O velório e sepultamento dela vai acontecer neste sábado, 28, no Cemitério Bosque da Paz, na capital baiana. Nas redes sociais, o bloco afro publicou uma nota reverenciando a trajetória da artista.
"Hoje nos despedimos com profunda dor, mas também com imensa gratidão. Karina foi voz, presença, e resistência. Desde 2013, marcou a história integrando com sua voz feminina a ala de canto do Malê Debalê com sua entrega, sua força e sua sensibilidade, deixando um legado que jamais será esquecido", lamentou o bloco afro.
Ainda em nota, o Malê Debalê enfatizou que a voz de Karina Nerys seguirá viva em cada toque da percussão, canto entoado na avenida e memória compartilhada nos bastidores.
"O Malê reverencia sua caminhada, honra sua história e agradece por cada nota, cada ensaio, cada gesto de amor. Nos solidarizamos com familiares, amigos e toda a comunidade cultural neste momento de dor. Axé, Karina. Sua voz agora ecoa no Orum. Seu canto é eterno entre nós", finalizou.
A Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA) também manifestou profundo pesar. O secretário Bruno Monteiro destacou que a atuação de Karina Nerys ia além dos palcos, traduzindo a missão social e artística do bloco.
“Karina Nerys fica eternizada por sua voz, seu talento e sua atuação como artista ligada às lutas pela preservação, valorização e difusão da cultura afro-brasileira. Seu legado permanecerá vivo na memória da Cultura da Bahia”, resumiu o secretário de Cultura, Bruno Monteiro.
