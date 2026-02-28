Menu
SALVADOR
SALVADOR

Cantora do Malê Debalê, Karina Nerys morre aos 54 anos

Artista lutava contra um câncer de mama e deixa legado na cultura baiana

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

28/02/2026 - 10:01 h

Karina era integrante do Malê Debalê desde 2013
Karina era integrante do Malê Debalê desde 2013

Karina Nerys, uma das cantoras do bloco afro Malê Debalê, morreu aos 54 anos na sexta-feira, 27, em Salvador, em decorrência de complicações de um câncer de mama.

Integrando a ala de canto do "maior balé afro do mundo" desde 2013, Karina era reconhecida por sua força, sensibilidade e pelo profundo comprometimento com a preservação da cultura afro-brasileira.

O velório e sepultamento dela vai acontecer neste sábado, 28, no Cemitério Bosque da Paz, na capital baiana. Nas redes sociais, o bloco afro publicou uma nota reverenciando a trajetória da artista.

"Hoje nos despedimos com profunda dor, mas também com imensa gratidão. Karina foi voz, presença, e resistência. Desde 2013, marcou a história integrando com sua voz feminina a ala de canto do Malê Debalê com sua entrega, sua força e sua sensibilidade, deixando um legado que jamais será esquecido", lamentou o bloco afro.

Justiça rejeita queixa-crime contra advogados em caso de Lucas Abud
Homem armado com faca invade açougue e causa pânico em Pernambués
Lasanha esquecida no forno pode ter causado explosão no Stiep

Ainda em nota, o Malê Debalê enfatizou que a voz de Karina Nerys seguirá viva em cada toque da percussão, canto entoado na avenida e memória compartilhada nos bastidores.

"O Malê reverencia sua caminhada, honra sua história e agradece por cada nota, cada ensaio, cada gesto de amor. Nos solidarizamos com familiares, amigos e toda a comunidade cultural neste momento de dor. Axé, Karina. Sua voz agora ecoa no Orum. Seu canto é eterno entre nós", finalizou.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Malê Debalê (@maledebaleoficial)

A Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA) também manifestou profundo pesar. O secretário Bruno Monteiro destacou que a atuação de Karina Nerys ia além dos palcos, traduzindo a missão social e artística do bloco.

“Karina Nerys fica eternizada por sua voz, seu talento e sua atuação como artista ligada às lutas pela preservação, valorização e difusão da cultura afro-brasileira. Seu legado permanecerá vivo na memória da Cultura da Bahia”, resumiu o secretário de Cultura, Bruno Monteiro.

Cultura luto Malê Debalê Salvador

x