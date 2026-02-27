Menu
HOME > SALVADOR
INCÊNDIO NO STIEP

Lasanha esquecida no forno pode ter causado explosão no Stiep

O incêndio destruiu diversas áreas do conjunto habitacional

Jair Mendonça, Franciely Gomes e Luan Julião

Por Jair Mendonça, Franciely Gomes e Luan Julião

27/02/2026 - 17:05 h

Registro do prédio destruúdo pelo fogo
Registro do prédio destruúdo pelo fogo -

A explosão de um prédio no bairro do Stiep, na manhã desta sexta-feira, 27, foi causada pelo escapamento de gás de cozinha em um apartamento. Um dos moradores do conjunto habitacional teria esquecido o gás ligado quando saiu para trabalhar na cidade de Cachoeira, localizada há aproximadamente 110 km de Salvador.

Em entrevista concedida a reportagem do Portal A TARDE, o advogado do proprietário do apartamento onde o incêndio iniciou explicou a situação. Marcelo Sotero afirmou que Antônio Moraes, de 74 anos, costuma verificar todas as áreas do imóvel antes de sair de casa, mas dessa vez foi diferente.

“Ele trabalha em Cachoeira e estava aqui no final de semana. Quando ele saiu do apartamento, por volta de meio-dia, ele trancou o apartamento. Antônio é uma pessoa super cuidadosa, apesar da idade, totalmente lúcido. Ele saiu do apartamento, o trancou e viajou para Cachoeira”, disse ele.

“O pessoal do condomínio, através do grupo de WhatsApp, mandou uma mensagem e perguntou a ele se podiam entrar no apartamento, pois havia um cheiro forte de gás. Ele mandou uma autorização no grupo do condomínio e os vizinhos ligaram para os bombeiros. Quando os bombeiros vieram para entrar no apartamento, a explosão ocorreu”, explicou.

O profissional ainda contou que o proprietário está voltando para Salvador a fim de prestar os devidos esclarecimentos. “Ele está bem e está em outra cidade vindo para Salvador. Ele me pediu aqui como advogado e amigo, que viesse para poder realmente prestar os esclarecimentos para a equipe que está fazendo o resgate”, disparou.

Lasanha teria sido pivô da explosão

Apesar de ainda não haver uma confirmação sobre o que realmente causou o escapamento de gás no apartamento de Antônio Moraes, moradores do prédio alegaram que uma lasanha deixada no forno teria sido o pivô da explosão do local.

Maria da Paixão, 74 anos, moradora do apartamento 01 e residente na localidade há mais de 40 anos, afirmou que o proprietário de um dos apartamentos esteve no imóvel na noite anterior para resolver um vazamento de água e teria deixado o gás ligado sem acionar o fogo.

“Veio ontem à noite por causa de um vazamento. Ele veio para mandar consertar o vazamento de água. Só que ele disse que ficou com uma lasanha no forno e esqueceu de ligar o fogo.”

A moradora também explicou que o homem não reside no apartamento há anos e que esteve no local apenas de forma pontual. “Há mais de 10 anos que ele não mora aí. Só vem, ainda assim, eventualmente. Ontem ele veio para consertar um vazamento no banheiro, que não era de gás, e sim de água. E foi embora ontem mesmo.”

Entenda o caso

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), o incêndio foi provocado por um vazamento de gás e, durante o atendimento da ocorrência, houve uma explosão que atingiu pelo menos dois apartamentos. A força do impacto provocou o colapso parcial da estrutura, deixando parte do prédio praticamente destruída.

Mais de 50 bombeiros militares e 17 viaturas foram mobilizados para a ocorrência. Ao todo, 16 pessoas precisaram de atendimento médico — 12 moradores e quatro bombeiros militares. Quatro vítimas foram atendidas e liberadas no local, enquanto outras 12 foram encaminhadas para unidades de saúde por equipes do 12º Batalhão de Bombeiros Militar e pelo Samu.

O prédio foi isolado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). Após a conclusão do combate às chamas, será realizado o trabalho de rescaldo, etapa necessária para que os técnicos avaliem a real situação estrutural do imóvel. A confirmação sobre possíveis danos a edificações vizinhas só deverá ocorrer após a finalização completa da operação.

