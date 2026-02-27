Incêndio no Stiep: Samu atende 16 vítimas e Codesal avalia estrutura

Equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal) já realizam uma análise preliminar no prédio - Foto: Bruno Concha/ Secom PMS

Um grave incêndio no Stiep, em Salvador, mobilizou diversas equipes da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira, 27. Dezesseis pessoas foram atendidas pelo Samu, entre vítimas liberadas no local e removidas para unidades de saúde.

Sete viaturas e cerca de 20 profissionais de saúde foram empenhados na operação. Segundo a coordenação do Samu, três pacientes foram encaminhados ao Hospital Municipal de Salvador para cuidados especializados.

Equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal), compostas por engenheiros e arquitetos, já realizam uma análise preliminar no prédio.

De acordo com o diretor-geral do órgão, Adriano Silveira, a observação externa já revela sinais preocupantes. "Percebemos indícios de colapso em parte da estrutura, o que é algo muito grave", afirmou Silveira.

Vistoria

A vistoria interna detalhada só ocorrerá após a liberação total da área pelo Corpo de Bombeiros, o que pode se estender além desta sexta-feira. O trabalho será realizado em conjunto com o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que vai apurar as causas do incêndio.

Ivan Paiva, gerente executivo do Samu, destacou que a missão de resgate de vítimas foi encerrada após a confirmação de que não há mais pessoas no imóvel. No entanto, uma ambulância permanece de prontidão no bairro do Stiep para prestar assistência às equipes que seguem no trabalho de rescaldo e avaliação técnica.

A Codesal reforça que a entrada no imóvel permanece proibida por questões de segurança até que o relatório técnico final aponte as condições de estabilidade do prédio.