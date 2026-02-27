Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EXPLOSÃO

Incêndio no Stiep: veja se você tem direito e como solicitar o Auxílio Moradia

Diante do risco de novos desabamentos, A TARDE preparou um guia com orientações sobre benefício

Ane Catarine

Por Ane Catarine

27/02/2026 - 13:12 h | Atualizada em 27/02/2026 - 13:53

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Prédio foi evacuado, mas corre risco de desabamento
Prédio foi evacuado, mas corre risco de desabamento -

Um botijão de gás explodiu e provocou um incêndio de grandes proporções em um conjunto habitacional no bairro do Stiep, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 27. As famílias desabrigadas, que se enquadram nos critérios definidos pela prefeitura de Salvador, podem solicitar o Auxílio Moradia.

A equipe do Portal A TARDE esteve no local e apurou que ao menos três andares foram atingidos, parte do prédio desabou e há registro de moradores feridos.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Diante do risco de novos desabamentos e da possibilidade de famílias ficarem desalojadas, o A TARDE preparou um guia com orientações sobre como solicitar apoio da Prefeitura de Salvador nesses casos.

Explosão em prédio no Stiep
Explosão em prédio no Stiep | Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Auxílio Moradia

Na capital baiana, o Auxílio Moradia pode ser concedido em casos de incêndio em imóvel particular, desde que a residência tenha sido destruída ou danificada a ponto de se tornar inabitável.

Leia Também:

Explosão no Stiep: vereadores oferecem apoio a vítimas e bombeiros
Incêndio atinge farmácia e carro no Stiep
Quatro bombeiros ficam feridos durante resgate após explosão

Como as famílias podem usar o auxílio?

O Auxílio Moradia é pago pela Prefeitura de Salvador e garante R$ 300 por mês a famílias de baixa renda que perderam o imóvel em razão de calamidade pública.

Além do valor mensal, pode haver complemento por meio de auxílio emergencial, que varia de um a três salários mínimos, conforme avaliação das perdas materiais.

A Caixa Econômica Federal atua como agente operador do pagamento.

Quais são os requisitos?

O benefício é temporário e destinado a famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social ou risco habitacional.

Para solicitar, é necessário:

  • Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);
  • Comprovar renda familiar compatível com os critérios do programa.

Como fazer a solicitação?

O pedido pode ser feito nas unidades da Prefeitura-Bairro ou por meio do atendimento social da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

O processo segue as seguintes etapas:

  • A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realiza vistoria no imóvel e emite laudo técnico confirmando a necessidade de saída temporária;
  • Após a avaliação, as famílias atingidas são cadastradas pela Sempre;
  • A liberação pode ser acompanhada pelo sistema Meu Benefício, mediante CPF.

O que é o Auxílio Moradia em Salvador?

O Auxílio Moradia é um benefício oferecido pela Prefeitura de Salvador a famílias de baixa renda que perderam seu imóvel devido a incêndios ou outras calamidades, garantindo R$ 300,00 por mês enquanto a situação se regulariza.

Como posso solicitar o Auxílio Moradia após um incêndio?

Para solicitar, você deve ir a uma unidade da Prefeitura-Bairro ou ao atendimento da Secretaria Municipal de Promoção Social. É necessário estar inscrito no CadÚnico e comprovar a renda familiar.

Quais são os requisitos para receber o Auxílio Moradia?

Para ter direito ao Auxílio Moradia, você deve ser parte de uma família de baixa renda, estar inscrito no Cadastro Único e comprovar que seu imóvel está inabitável devido a incêndio ou calamidade.

Quanto tempo dura o Auxílio Moradia?

O Auxílio Moradia é um benefício temporário, concedido enquanto as famílias aguardam a regularização de sua situação habitacional após a calamidade.

Como posso acompanhar a liberação do meu Auxílio Moradia?

A liberação pode ser acompanhada pelo sistema Meu Benefício, onde você pode verificar a situação do seu pedido usando o seu CPF.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

auxílio moradia Incêndio Salvador Stiep

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prédio foi evacuado, mas corre risco de desabamento
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Prédio foi evacuado, mas corre risco de desabamento
Play

Lasanha esquecida no forno pode ter causado explosão no Stiep

Prédio foi evacuado, mas corre risco de desabamento
Play

"Chão desabou": o relato dramático da sobrevivente de explosão em Salvador

Prédio foi evacuado, mas corre risco de desabamento
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x