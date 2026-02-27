Incêndio no Stiep: veja se você tem direito e como solicitar o Auxílio Moradia

Siga o A TARDE no Google

Prédio foi evacuado, mas corre risco de desabamento - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

Um botijão de gás explodiu e provocou um incêndio de grandes proporções em um conjunto habitacional no bairro do Stiep, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 27. As famílias desabrigadas, que se enquadram nos critérios definidos pela prefeitura de Salvador, podem solicitar o Auxílio Moradia.

A equipe do Portal A TARDE esteve no local e apurou que ao menos três andares foram atingidos, parte do prédio desabou e há registro de moradores feridos.

Diante do risco de novos desabamentos e da possibilidade de famílias ficarem desalojadas, o A TARDE preparou um guia com orientações sobre como solicitar apoio da Prefeitura de Salvador nesses casos.

Explosão em prédio no Stiep | Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Auxílio Moradia

Na capital baiana, o Auxílio Moradia pode ser concedido em casos de incêndio em imóvel particular, desde que a residência tenha sido destruída ou danificada a ponto de se tornar inabitável.

Como as famílias podem usar o auxílio?

O Auxílio Moradia é pago pela Prefeitura de Salvador e garante R$ 300 por mês a famílias de baixa renda que perderam o imóvel em razão de calamidade pública.

Além do valor mensal, pode haver complemento por meio de auxílio emergencial, que varia de um a três salários mínimos, conforme avaliação das perdas materiais.

A Caixa Econômica Federal atua como agente operador do pagamento.

Quais são os requisitos?

O benefício é temporário e destinado a famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social ou risco habitacional.

Para solicitar, é necessário:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);

Comprovar renda familiar compatível com os critérios do programa.

Como fazer a solicitação?

O pedido pode ser feito nas unidades da Prefeitura-Bairro ou por meio do atendimento social da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

O processo segue as seguintes etapas:

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realiza vistoria no imóvel e emite laudo técnico confirmando a necessidade de saída temporária;

Após a avaliação, as famílias atingidas são cadastradas pela Sempre;

A liberação pode ser acompanhada pelo sistema Meu Benefício, mediante CPF.