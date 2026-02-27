EXPLOSÃO
Incêndio no Stiep: veja se você tem direito e como solicitar o Auxílio Moradia
Diante do risco de novos desabamentos, A TARDE preparou um guia com orientações sobre benefício
Por Ane Catarine
Siga o A TARDE no Google
Um botijão de gás explodiu e provocou um incêndio de grandes proporções em um conjunto habitacional no bairro do Stiep, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 27. As famílias desabrigadas, que se enquadram nos critérios definidos pela prefeitura de Salvador, podem solicitar o Auxílio Moradia.
A equipe do Portal A TARDE esteve no local e apurou que ao menos três andares foram atingidos, parte do prédio desabou e há registro de moradores feridos.
Diante do risco de novos desabamentos e da possibilidade de famílias ficarem desalojadas, o A TARDE preparou um guia com orientações sobre como solicitar apoio da Prefeitura de Salvador nesses casos.
Auxílio Moradia
Na capital baiana, o Auxílio Moradia pode ser concedido em casos de incêndio em imóvel particular, desde que a residência tenha sido destruída ou danificada a ponto de se tornar inabitável.
Leia Também:
Como as famílias podem usar o auxílio?
O Auxílio Moradia é pago pela Prefeitura de Salvador e garante R$ 300 por mês a famílias de baixa renda que perderam o imóvel em razão de calamidade pública.
Além do valor mensal, pode haver complemento por meio de auxílio emergencial, que varia de um a três salários mínimos, conforme avaliação das perdas materiais.
A Caixa Econômica Federal atua como agente operador do pagamento.
Quais são os requisitos?
O benefício é temporário e destinado a famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social ou risco habitacional.
Para solicitar, é necessário:
- Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);
- Comprovar renda familiar compatível com os critérios do programa.
Como fazer a solicitação?
O pedido pode ser feito nas unidades da Prefeitura-Bairro ou por meio do atendimento social da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).
O processo segue as seguintes etapas:
- A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realiza vistoria no imóvel e emite laudo técnico confirmando a necessidade de saída temporária;
- Após a avaliação, as famílias atingidas são cadastradas pela Sempre;
- A liberação pode ser acompanhada pelo sistema Meu Benefício, mediante CPF.
O que é o Auxílio Moradia em Salvador?
O Auxílio Moradia é um benefício oferecido pela Prefeitura de Salvador a famílias de baixa renda que perderam seu imóvel devido a incêndios ou outras calamidades, garantindo R$ 300,00 por mês enquanto a situação se regulariza.
Como posso solicitar o Auxílio Moradia após um incêndio?
Para solicitar, você deve ir a uma unidade da Prefeitura-Bairro ou ao atendimento da Secretaria Municipal de Promoção Social. É necessário estar inscrito no CadÚnico e comprovar a renda familiar.
Quais são os requisitos para receber o Auxílio Moradia?
Para ter direito ao Auxílio Moradia, você deve ser parte de uma família de baixa renda, estar inscrito no Cadastro Único e comprovar que seu imóvel está inabitável devido a incêndio ou calamidade.
Quanto tempo dura o Auxílio Moradia?
O Auxílio Moradia é um benefício temporário, concedido enquanto as famílias aguardam a regularização de sua situação habitacional após a calamidade.
Como posso acompanhar a liberação do meu Auxílio Moradia?
A liberação pode ser acompanhada pelo sistema Meu Benefício, onde você pode verificar a situação do seu pedido usando o seu CPF.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes