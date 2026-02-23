Incêndio atinge farmácia e carro no Stiep

- Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

Um incêndio atingiu, parcialmente, a Drogaria São Paulo localizada no bairro Stiep, em Salvador, no fim da manhã desta segunda-feira, 23. Em entrevista ao Portal A TARDE, o capitão Mateus, do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, informou que um veículo que estava no galpão também foi alcançado.

"Nós fomos acionados por volta das 11h30, onde estava com muita fumaça nesse armazém. Nossa guarnição se deslocou e identificou que havia um incêndio no forro dessa edificação. Também tinha um veículo aí dentro, que acabou pegando fogo. Rapidamente, nossa equipe fez o combate, extinguiu o incêndio, a gente fez o rescaldo e agora está só monitorando, esperando a fumaça se dissipar para a gente fazer uma nova avaliação e liberar o local", informou.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Causas e danos

Apesar do susto, não houve vítimas. Ainda segundo informações do capitão, aparentemente, a estrutura não foi abalada, mas a perícia irá realizar uma avaliação detalhada sobre o caso.

A suspeita inicial é de que o incêndio teve origem na parte elétrica.

"A suspeita é que tenha vindo da parte elétrica da ligação da energia solar, mas somente a perícia para dizer concretamente o que foi que aconteceu", finalizou.