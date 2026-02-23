Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PEGOU FOGO

Incêndio atinge farmácia e carro no Stiep

Acidente aconteceu no fim da manhã desta segunda-feira, 23, e pode ter sido causado devido à ligação elétrica

Luan Julião e Luiza Nascimento

Por Luan Julião e Luiza Nascimento

23/02/2026 - 13:39 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Incêndio atinge farmácia e carro no Stiep
-

Um incêndio atingiu, parcialmente, a Drogaria São Paulo localizada no bairro Stiep, em Salvador, no fim da manhã desta segunda-feira, 23. Em entrevista ao Portal A TARDE, o capitão Mateus, do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, informou que um veículo que estava no galpão também foi alcançado.

"Nós fomos acionados por volta das 11h30, onde estava com muita fumaça nesse armazém. Nossa guarnição se deslocou e identificou que havia um incêndio no forro dessa edificação. Também tinha um veículo aí dentro, que acabou pegando fogo. Rapidamente, nossa equipe fez o combate, extinguiu o incêndio, a gente fez o rescaldo e agora está só monitorando, esperando a fumaça se dissipar para a gente fazer uma nova avaliação e liberar o local", informou.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Motociclista atropela pedestre na contramão e é preso após perseguição
Câmara de Salvador deve votar plano de Segurança e proibição de trios após Carnaval
Ressaca pós-Carnaval: por que o corpo e a mente cobram o preço após a folia?

Causas e danos

Apesar do susto, não houve vítimas. Ainda segundo informações do capitão, aparentemente, a estrutura não foi abalada, mas a perícia irá realizar uma avaliação detalhada sobre o caso.

A suspeita inicial é de que o incêndio teve origem na parte elétrica.

"A suspeita é que tenha vindo da parte elétrica da ligação da energia solar, mas somente a perícia para dizer concretamente o que foi que aconteceu", finalizou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

corpo de bombeiros Drogaria São Paulo Incêndio perícia Salvador Segurança

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Engavetamento com 13 veículos na BR-324 deixa feridos na Bahia

Play

Em passagem no Campo Grande, Margareth saúda Brown por 25 anos de hit

Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x