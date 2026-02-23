IMPRUDÊNCIA
Motociclista atropela pedestre na contramão e é preso após perseguição
Motocicleta foi apreendida pela Transalvador e o motorista conduzido para a delegacia
Por Jair Mendonça Jr
Siga o A TARDE no Google
Na manhã desta segunda-feira, 23, um motorista que conduzia uma moto na rua Professor Milton Cayres de Brito, no Caminho das Árvores, pela contramão, atropelou uma pedestre que tentava atravessar a rua.
Leia Também:
Segundo informações do PM Viturino, após a colisão, o motorista empreendeu fuga, mas foi alcançado por policiais que presenciaram o ocorrido, que imediatamente saíram em perseguição.
“Conseguimos alcançar ele cerca de 2 km daqui (da rua Professor Milton Cayres de Brito)”.
Ainda segundo o PM, a motocicleta foi apreendida e levada ao pátio da Transalvador e o motorista conduzido para a delegacia.
Conforme Viturino, a vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do SAMU que chegou ao local de moto minutos depois. “Aparentemente, ela sofreu um trauma no pescoço, foi imobilizada e será levada a um hospital”, completa o PM
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes