Motociclista atropela pedestre na contramão e é preso após perseguição

Vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do SAMU - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

Na manhã desta segunda-feira, 23, um motorista que conduzia uma moto na rua Professor Milton Cayres de Brito, no Caminho das Árvores, pela contramão, atropelou uma pedestre que tentava atravessar a rua.

Segundo informações do PM Viturino, após a colisão, o motorista empreendeu fuga, mas foi alcançado por policiais que presenciaram o ocorrido, que imediatamente saíram em perseguição.

“Conseguimos alcançar ele cerca de 2 km daqui (da rua Professor Milton Cayres de Brito)”.

Moto apreendida | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

Ainda segundo o PM, a motocicleta foi apreendida e levada ao pátio da Transalvador e o motorista conduzido para a delegacia.

Conforme Viturino, a vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do SAMU que chegou ao local de moto minutos depois. “Aparentemente, ela sofreu um trauma no pescoço, foi imobilizada e será levada a um hospital”, completa o PM