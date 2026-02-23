Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IMPRUDÊNCIA

Motociclista atropela pedestre na contramão e é preso após perseguição

Motocicleta foi apreendida pela Transalvador e o motorista conduzido para a delegacia

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

23/02/2026 - 13:26 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do SAMU
Vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do SAMU -

Na manhã desta segunda-feira, 23, um motorista que conduzia uma moto na rua Professor Milton Cayres de Brito, no Caminho das Árvores, pela contramão, atropelou uma pedestre que tentava atravessar a rua.

Leia Também:

Ex-jogador de Bahia e Vitória fica ferido em acidente; carro pegou fogo
Trabalhador de camarote do Carnaval de Salvador morre em acidente
Saiba quem era a jovem estudante morta em acidente no Carnaval

Segundo informações do PM Viturino, após a colisão, o motorista empreendeu fuga, mas foi alcançado por policiais que presenciaram o ocorrido, que imediatamente saíram em perseguição.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Conseguimos alcançar ele cerca de 2 km daqui (da rua Professor Milton Cayres de Brito)”.

Moto apreendida
Moto apreendida | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

Ainda segundo o PM, a motocicleta foi apreendida e levada ao pátio da Transalvador e o motorista conduzido para a delegacia.

Conforme Viturino, a vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do SAMU que chegou ao local de moto minutos depois. “Aparentemente, ela sofreu um trauma no pescoço, foi imobilizada e será levada a um hospital”, completa o PM

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente de trânsito atropelamento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do SAMU
Play

Engavetamento com 13 veículos na BR-324 deixa feridos na Bahia

Vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do SAMU
Play

Em passagem no Campo Grande, Margareth saúda Brown por 25 anos de hit

Vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do SAMU
Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

Vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do SAMU
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x