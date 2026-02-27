“Parecia uma bomba atômica”: entenda como foi explosão no Stiep

Incêncio no Stiep deixa destruição - Foto: Reprodução

André Luiz foi um dos moradores que teve a sua casa atingida por uma explosão no bairro do Stiep, causada por um vazamento de gás, na manhã desta sexta-feira, 27. Ele relata que o estrondo se assemelhava com uma "bomba atômica".

"Foi um susto. Tinha pessoas dentro do meu apartamento mas ninguém se feriu. Foi uma coisa de filme, parecendo que tinha uma bomba atômica. Tudo aconteceu muito rápido", relatou o também prefeito de bairro do Rio Vermelho.



Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ele ainda dá detalhes do acidente e quais foram os estragos com a explosão.

"A explosão aconteceu em frente ao meu apartamento. O estrondo arrombou as duas portas lá de casa e quebrou a janela. Tem muita coisa feia acontecendo aqui. Muita gente ferida e ainda temos esperar a fumaça abaixar e esperar o Corpo de Bombeiros terminar", finalizou ele.

Vizinhos resgatam moradores

No momento da explosão, muitos vizinhos ajudaram na evacuação do prédio, que ficou em chamas. Adriano França foi um deles. Ela mora em um condomínio próximo ao atingido e tentou ajudar os moradores que estavam em suas residência.

"Foi um enorme susto porque foi uma explosão de gás. Entrei no prédio, consegui tirar uma pessoa arrombando a porta dela, já que era a única opção que tinha. Ela saiu bem e foi quando tentamos tirar outras pessoas, só que estavam no último andar, a gente não tinha acesso e esperamos os bombeiros", continuou ele.

Explosão no Stiep

Um incêndio de grandes proporções atingiu um conjunto habitacional localizado no bairro do Stiep, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 27. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a causa do acidente decorre de um vazamento de gás de cozinha.

Informações preliminares mostram que, pelo menos, três andares foram atingidos e nove pessoas ficaram feridas. O estado de saúde das vítimas é desconhecido.

O Coronel do Corpo de Bombeiros da Bahia, Aloísio Fernandes, afirmou ao Portal A TARDE que 12 pessoas foram retiradas do prédio após a explosão. Dessas, nove precisaram de atendimento médico e quatro seguiram para atendimento médico, incluindo bombeiros.