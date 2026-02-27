ALTERAÇÃO
Ônibus de Salvador passam por mudanças em março; entenda
Iniciativa faz parte de um ajuste no transporte público
Os ônibus de Salvador passarão por mudanças a partir do próximo domingo, 1º. Cerca de sete linhas serão redistribuídas entre as concessionárias Plataforma e OT Trans.
A iniciativa faz parte de um ajuste no sistema de transporte público, com o objetivo de otimizar a logística das empresas responsáveis pela operação. As linhas atendem os bairros de Mussurunga, Bosque das Bromélias, Pau Miúdo, Fazenda Grande do Retiro e Boca da Mata, em Salvador.
Apesar da redistribuição, os moradores desses bairros não precisam se preocupar. Não haverá alterações nos roteiros nem nos horários já praticados, e o funcionamento das linhas seguirá normalmente.
Saiba quais são as linhas
Operadas pela Ottrans:
- 0313 – Faz. Gde. do Retiro x Barra
- 0343 – Faz. Gde. do Retiro x Ribeira
- 0420 – Lapa x Pau Miúdo
Operadas pela Plataforma:
- 1042 – Est. Mussurunga x Mussurunga 2 (setor L/J)
- 1048 – Est. Mussurunga x Mussurunga 2 (setor H/I)
- 1067 – Est. Mussurunga x Bosque das Bromélias
- 1069 – Est. Mussurunga x Cassange/Boca da Mata
Em 2026, existe a previsão de mais de 700 ônibus novos no sistema da capital. Além disso, a concessionária Plataforma recebeu três ônibus novos, que foram destinados à linha 1067 – Est. Mussurunga x Bosque das Bromélias.
