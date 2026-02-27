Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALTERAÇÃO

Ônibus de Salvador passam por mudanças em março; entenda

Iniciativa faz parte de um ajuste no transporte público

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

27/02/2026 - 16:57 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Sete linhas serão redistribuídas
Sete linhas serão redistribuídas -

Os ônibus de Salvador passarão por mudanças a partir do próximo domingo, 1º. Cerca de sete linhas serão redistribuídas entre as concessionárias Plataforma e OT Trans.

A iniciativa faz parte de um ajuste no sistema de transporte público, com o objetivo de otimizar a logística das empresas responsáveis pela operação. As linhas atendem os bairros de Mussurunga, Bosque das Bromélias, Pau Miúdo, Fazenda Grande do Retiro e Boca da Mata, em Salvador.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Apesar da redistribuição, os moradores desses bairros não precisam se preocupar. Não haverá alterações nos roteiros nem nos horários já praticados, e o funcionamento das linhas seguirá normalmente.

Leia Também:

Confira fotos e vídeos do incêndio que destruiu prédio em Salvador
Homem é preso suspeito de abusar da filha e obrigar a usar cocaína
Como identificar vazamento de gás e o que fazer imediatamente

Saiba quais são as linhas

Operadas pela Ottrans:

  • 0313 – Faz. Gde. do Retiro x Barra
  • 0343 – Faz. Gde. do Retiro x Ribeira
  • 0420 – Lapa x Pau Miúdo

Operadas pela Plataforma:

  • 1042 – Est. Mussurunga x Mussurunga 2 (setor L/J)
  • 1048 – Est. Mussurunga x Mussurunga 2 (setor H/I)
  • 1067 – Est. Mussurunga x Bosque das Bromélias
  • 1069 – Est. Mussurunga x Cassange/Boca da Mata

Em 2026, existe a previsão de mais de 700 ônibus novos no sistema da capital. Além disso, a concessionária Plataforma recebeu três ônibus novos, que foram destinados à linha 1067 – Est. Mussurunga x Bosque das Bromélias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ônibus ot trans Salvador transporte púbilco

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sete linhas serão redistribuídas
Play

Lasanha esquecida no forno pode ter causado explosão no Stiep

Sete linhas serão redistribuídas
Play

"Chão desabou": o relato dramático da sobrevivente de explosão em Salvador

Sete linhas serão redistribuídas
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Sete linhas serão redistribuídas
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

x