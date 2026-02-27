Ônibus de Salvador passam por mudanças em março; entenda

Siga o A TARDE no Google

Sete linhas serão redistribuídas - Foto: Clara Pessoa

Os ônibus de Salvador passarão por mudanças a partir do próximo domingo, 1º. Cerca de sete linhas serão redistribuídas entre as concessionárias Plataforma e OT Trans.

A iniciativa faz parte de um ajuste no sistema de transporte público, com o objetivo de otimizar a logística das empresas responsáveis pela operação. As linhas atendem os bairros de Mussurunga, Bosque das Bromélias, Pau Miúdo, Fazenda Grande do Retiro e Boca da Mata, em Salvador.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar da redistribuição, os moradores desses bairros não precisam se preocupar. Não haverá alterações nos roteiros nem nos horários já praticados, e o funcionamento das linhas seguirá normalmente.

Saiba quais são as linhas

Operadas pela Ottrans:

0313 – Faz. Gde. do Retiro x Barra

0343 – Faz. Gde. do Retiro x Ribeira

0420 – Lapa x Pau Miúdo

Operadas pela Plataforma:

1042 – Est. Mussurunga x Mussurunga 2 (setor L/J)

1048 – Est. Mussurunga x Mussurunga 2 (setor H/I)

1067 – Est. Mussurunga x Bosque das Bromélias

1069 – Est. Mussurunga x Cassange/Boca da Mata

Em 2026, existe a previsão de mais de 700 ônibus novos no sistema da capital. Além disso, a concessionária Plataforma recebeu três ônibus novos, que foram destinados à linha 1067 – Est. Mussurunga x Bosque das Bromélias.