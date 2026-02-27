EXPLOSÃO
Confira fotos e vídeos do incêndio que destruiu prédio em Salvador
Acidente foi provocado por um vazamento de gás de cozinha
Um conjunto habitacional no bairro do Stiep, em Salvador, foi atingido por um incêndio de grandes proporções na manhã desta sexta-feira, 27. O acidente teria sido provocado por um vazamento de gás de cozinha no edifício.
Segundo relatos ao Portal A TARDE, moradores afirmam que ouviram um estrondo por volta das 10h30, seguido por uma intensa fumaça. O incêndio, que começou no apartamento 304, afetou pelo menos três andares do prédio. Ao menos 16 pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico, incluindo bombeiros.
A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e chamou a atenção da cidade. Imagens do episódio mostram cenas de desespero e movimentação entre moradores e vizinhos durante a ação de resgate.
Veja fotos e vídeos do incêndio:
