HOME > SALVADOR
EXPLOSÃO

Confira fotos e vídeos do incêndio que destruiu prédio em Salvador

Acidente foi provocado por um vazamento de gás de cozinha

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

27/02/2026 - 16:15 h | Atualizada em 27/02/2026 - 16:49

Incêndio destruiu prédio em Salvador
Incêndio destruiu prédio em Salvador -

Um conjunto habitacional no bairro do Stiep, em Salvador, foi atingido por um incêndio de grandes proporções na manhã desta sexta-feira, 27. O acidente teria sido provocado por um vazamento de gás de cozinha no edifício.

Segundo relatos ao Portal A TARDE, moradores afirmam que ouviram um estrondo por volta das 10h30, seguido por uma intensa fumaça. O incêndio, que começou no apartamento 304, afetou pelo menos três andares do prédio. Ao menos 16 pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico, incluindo bombeiros.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e chamou a atenção da cidade. Imagens do episódio mostram cenas de desespero e movimentação entre moradores e vizinhos durante a ação de resgate.

Veja fotos e vídeos do incêndio:

/ 14
  • Confira fotos e vídeos do incêndio que destruiu prédio em Salvador
  • Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos bombeiros
  • Confira fotos e vídeos do incêndio que destruiu prédio em Salvador
  • Confira fotos e vídeos do incêndio que destruiu prédio em Salvador
  • Confira fotos e vídeos do incêndio que destruiu prédio em Salvador
  • Assistir o vídeo
    Confira fotos e vídeos do incêndio que destruiu prédio em Salvador
  • Confira fotos e vídeos do incêndio que destruiu prédio em Salvador
  • Explosão destruiu apartamentos no Stiep, em Salvador
  • Assistir o vídeo
    Confira fotos e vídeos do incêndio que destruiu prédio em Salvador
  • Confira fotos e vídeos do incêndio que destruiu prédio em Salvador
  • Confira fotos e vídeos do incêndio que destruiu prédio em Salvador
  • Explosão em prédio no Stiep deixou pelo menos 12 pessoas feridas
  • Assistir o vídeo
    Confira fotos e vídeos do incêndio que destruiu prédio em Salvador
  • Assistir o vídeo
    Confira fotos e vídeos do incêndio que destruiu prédio em Salvador

x