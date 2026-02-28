Incêndio no Stiep: famílias desabrigadas podem ter acesso ao Minha Casa, Minha Vida

Defesa Civil realiza inspeções e Prefeitura estuda possível realocação definitiva das famílias - Foto: Betto Jr./ Secom PMS

Após o incêndio que atingiu um prédio residencial no bairro do Stiep, na última sexta-feira, 27, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), admitiu a possibilidade de realocar as famílias desabrigadas nos imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida.

"Se houver necessidade de realocação definitiva, a Prefeitura vai estudar como apoiar essas famílias, seja reconstruindo, seja garantindo outro imóvel em empreendimentos que estamos entregando na cidade”, disse.

A Prefeitura de Salvador mobilizou uma força-tarefa para atender as cerca de 90 pessoas que ficaram fora de casa e para avaliar as condições estruturais dos imóveis afetados.

Na manhã deste sábado, 28, o prefeito esteve no local acompanhado de equipes técnicas do município, entre elas a Defesa Civil de Salvador (Codesal), responsável pela vistoria e emissão de laudo técnico.

Possível realocação definitiva

A definição sobre a realocação permanente dos moradores dependerá do resultado do laudo estrutural. A Prefeitura informou que dará atenção especial às famílias que não possuem seguro habitacional.

Caso seja necessária a mudança definitiva, o município poderá incluir parte dos atingidos em empreendimentos habitacionais que estão em fase de entrega na cidade, incluindo unidades doprograma Minha Casa, Minha Vida, com novos imóveis previstos para serem disponibilizados nos próximos meses.

A gestão municipal afirma que seguirá acompanhando a situação de perto, garantindo assistência social, segurança técnica e alternativas habitacionais para que as famílias afetadas possam retomar a rotina com dignidade e segurança.

Avaliação técnica e segurança

Quatro prédios foram isolados de forma preventiva para garantir a segurança dos moradores. A partir deste domingo, 29, as equipes da Codesal terão acesso às áreas internas para iniciar uma análise detalhada da estrutura. A Prefeitura já contratou um engenheiro estruturalista para reforçar a avaliação técnica.

“A partir de amanhã, teremos acesso ao prédio com as equipes técnicas. Já contratamos, inclusive, um estruturalista para avaliar a situação do imóvel e concluir se será necessária a demolição ou se ele poderá ser reconstruído”, afirmou.



O laudo preliminar deve ser concluído até o meio da próxima semana e será decisivo para indicar se haverá necessidade de demolição, reconstrução ou liberação dos imóveis. A gestão municipal reforça que qualquer decisão será baseada em critérios técnicos, priorizando a segurança das famílias.

“A olho nu, sabemos que um dos prédios está comprometido. Há dúvidas sobre outro, enquanto dois parecem não ter sido afetados estruturalmente. Mas só depois do laudo teremos certeza do tamanho do problema e das soluções cabíveis”, acrescentou



Apoio imediato às famílias

Desde as primeiras horas após o incêndio, a Prefeitura iniciou o atendimento emergencial aos moradores. Entre as medidas adotadas estão:

Oferta de acolhimento em unidades municipais;

Disponibilização de aluguel social;

Concessão de auxílio emergencial para compra de móveis e eletrodomésticos;

Auxílio alimentação;

Apoio para aquisição de medicamentos;

Atendimento social e suporte emocional às famílias afetadas.

Embora muitas famílias tenham optado por ficar temporariamente na casa de parentes, o município mantém toda a estrutura de assistência ativa e disponível.

“De imediato, oferecemos a elas as nossas unidades de acolhimento e o aluguel social. As famílias preferiram ir para casas de parentes. Algumas, inclusive, já solicitaram o auxílio emergencial do município para comprar eletrodomésticos e móveis perdidos; outras, demandaram um auxílio alimentação do município e com medicamentos. Estamos oferecendo todo o apoio e suporte”, disse.