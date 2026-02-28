Menu
SALVADOR
Moradores tentam se recuperar após incêndio em Salvador; veja fotos

Incêndio aconteceu no bairro do Stiep e deixou ao menos 16 feridos

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

28/02/2026 - 12:43 h

Incêndio aconteceu no bairro do Stiep e deixou ao menos 16 feridos.
Incêndio aconteceu no bairro do Stiep e deixou ao menos 16 feridos.

Um conjunto habitacional no bairro do Stiep, em Salvador, foi atingido por um incêndio de grandes proporções na manhã de sexta-feira, 27. O acidente teria sido provocado por um vazamento de gás de cozinha no edifício.

Segundo relatos ao Portal A TARDE, moradores afirmam que ouviram um estrondo por volta das 10h30, seguido por uma intensa fumaça. O incêndio, que começou no apartamento 304, afetou pelo menos três andares do prédio. Ao menos 16 pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico, incluindo bombeiros.

Um dia após o incêndio, os moradores tentam se recuperar da tragédia.

Confira fotos tiradas um dia após o incêndio:

  • Incêndio aconteceu no bairro do Stiep e deixou ao menos 16 feridos.
explosão Incêndio Salvador Stiep

x