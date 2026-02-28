EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
Míssil iraniano atinge o Burj Al Arab, único hotel 7 estrelas do mundo
O ataque é parte da Operação Rugido do Leão, funcionando como retaliação a bombardeios dos EUA e de Israel
Por Marina Branco
Em meio aos ataques e explosões no território iraniano, os Emirados Árabes Unidos foram alvo de um ataque massivo de mísseis balísticos lançados pelo Irã neste sábado, 28, que atingiram o Burj Al Arab, hotel mais famoso de Dubai e o único 7 estrelas do mundo.
O ataque, parte da chamada "Operação Rugido do Leão", foi uma retaliação direta a bombardeios realizados pelos Estados Unidos e Israel contra o território iraniano.
Embora os sistemas de defesa aérea dos EAU tenham interceptado diversos projéteis, os impactos e a queda de destroços causaram pânico e destruição em pontos icônicos de Dubai e Abu Dhabi.
Contexto político
O ataque iraniano ocorre em um contexto de guerra aberta na região. O Irã descreveu a ação como uma resposta aos ataques da "Operação Epic Fury", liderada por EUA e Israel, que teriam destruído alvos estratégicos no Irã, incluindo a destruição da residência e morte do Líder Supremo Khamenei.
Além de Dubai e Abu Dhabi, outras cidades como Riad também foram listadas como alvos na retaliação iraniana contra países que abrigam bases militares dos EUA.
Impactos
Em meio ao caos, o Aeroporto Internacional de Dubai e o Dubai World Central suspenderam todas as operações por tempo indeterminado. Mais de 700 voos de chegada e partida foram cancelados, deixando milhares de passageiros retidos.
Em Abu Dhabi, o Ministério da Defesa confirmou a morte de um civil, atingido pela queda de destroços de um míssil interceptado. O governo local emitiu alertas urgentes pedindo que a população permaneça em locais fechados e vigilante.
