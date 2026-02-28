Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LIVRAMENTO

Cantora Simone deixa Dubai poucas horas antes de fogo tomar o hotel

A artista se pronunciou nas redes sociais após chegar em São Paulo e descobrir o ocorrido

Marina Branco

Por Marina Branco

28/02/2026 - 19:51 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Simone Mendes nos stories
Simone Mendes nos stories -

Os mísseis que atingiram Dubai atingiram diversas pessoas, e uma delas poderia ter sido a cantora brasileira Simone Mendes. A artista deixou Dubai poucas horas antes de um incêndio atingir um hotel na região de Palm Jumeirah neste sábado, 28.

A cantora estava hospedada na área de luxo com a família, e só soube do incêndio após chegar em São Paulo. Até o momento, no entanto, não há confirmação de que o incêndio tenha ligação com o conflito entre Estados Unidos, Israel, Irã e Emirados Árabes Unidos.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Míssil iraniano atinge o Burj Al Arab, único hotel 7 estrelas do mundo
Trump anuncia morte de Ali Khamenei, líder supremo do Irã
Ataque ao Irã provoca embate entre Flávio Bolsonaro e o governo Lula

"Acabamos de pousar em São Paulo e, quando chegamos, ficamos sabendo do que estava acontecendo. Um dos mísseis teria atingido a região de Jumeirah Palm, exatamente onde estávamos hospedados", comentou a cantora.

"Graças a Deus, viajamos ontem, antes do fechamento dos aeroportos. Chegamos em segurança. Quando a ficha cai, dá um aperto no coração. A gente começa a pensar que poderia estar no meio de tudo isso. E nas pessoas que conhecemos lá e que ficaram. É desesperador", relatou Simone em vídeo.

O incêndio

As autoridades locais confirmaram que houve um incêndio em um prédio na área de Palm Jumeirah, arquipélago artificial conhecido por concentrar hotéis e residências de alto padrão.

O local foi isolado e equipes de emergência foram mobilizadas rapidamente. Agências internacionais informaram que o hotel cinco estrelas Fairmont foi atingido pelas chamas após o que pode ter sido uma ação retaliatória iraniana, hipótese que ainda não foi oficialmente confirmada.

Conflito

O cenário de tensão começou após a ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra alvos no Irã, registrada nas primeiras horas do sábado. Segundo a imprensa iraniana, citando dados da organização humanitária Crescente Vermelho, os ataques deixaram 201 mortos e 747 feridos.

Em nota oficial, o governo brasileiro condenou a ação militar e defendeu a retomada do diálogo diplomático para evitar a ampliação do conflito. O Itamaraty pediu que as partes envolvidas respeitem o direito internacional e adotem “máxima contenção” para proteger civis e infraestruturas essenciais.

O Ministério das Relações Exteriores informou ainda que as embaixadas brasileiras na região acompanham a situação e orientou cidadãos que estejam nos países afetados a seguir as recomendações de segurança das autoridades locais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

conflito Irã Dubai Incêndio Palm Jumeirah segurança internacional Simone Mendes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Simone Mendes nos stories
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

Simone Mendes nos stories
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

Simone Mendes nos stories
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

Simone Mendes nos stories
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

x